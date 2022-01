Chávez admite que no figura como militante del MAS junto a otras autoridades

El Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, admitió este martes que no forma parte de la militancia del Movimiento Al Socialismo (MAS) y que fue esa razón que se constituyó en uno de los requisitos por el que accedió al puesto que ahora ocupa. Además de él, la hija de Evo Morales, Eva Liz, y otros seis ministros no figuran como militantes.

“Yo aparezco en el padrón electoral sin militancia política por una cuestión que se ha dado en el año 2018 me parece, yo era viceministro de seguridad ciudadana y nos han pedido a nosotros que tengamos que reinscribirnos en los libros del tribunal electoral, porque había una norma electoral”, dijo Chávez en un video de Detrás de la Verdad.

Aclaró que no figurar como militante del partido azul era uno de los requisitos para acceder al puesto de Procurador. “Y con esa información yo he accedido a ser Procurador, porque una de las condiciones es no tener militancia política”, dijo.

Explicó que si no figura como militante del MAS es porque el sistema dentro del padrón electoral lo “depuró” porque se inscribió dos veces.

“Nos hemos inscrito todos, hemos llenado los libros, pero lo que ha ocurrido es que a los que estábamos con esta segunda inscripción, por el sistema nos han depurado y por eso en el momento aparezco como no militante. Hablé con el señor Costas y me dijo que esto ya está pasado, me dijo que iban a abrirlo luego, no ha habido esa apertura porque cambio, golpe y ha habido todo”, acotó la autoridad.

De acuerdo a un reporte de Página Siete, la hija del exmandatario Evo Morales, Evaliz y los ministros Marcelo Montenegro (Economía), Iván Lima (Justicia), Rogelio Mayta (Cancillería) y Eduardo del Castillo (Gobierno), además de los viceministros Freddy Bobaryn (Gestión y Coordinación Gubernamental) y César Siles (Justicia), no figuran como militantes del MAS

Respecto al caso de Evaliz, el diputado masista, Ronaldo Cuéllar, dijo que es una falta de respeto a los miembros de la organización política, ya que su padre es líder del MAS.

“Ella debería dar el ejemplo, es una falta de respeto a la militancia que no esté inscrita al MAS, siendo que su padre es presidente nacional del MAS. Debería inscribirse por ética y moral más que todo. Es una falta de respeto a los movimientos sociales que no figure como militante del MAS”, manifestó Cuéllar.