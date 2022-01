Revilla declara en la fiscalía por el caso Pumakatari

El exalcalde de La Paz, Luis Revilla, se presentó a declarar este martes en la fiscalía en el marco de las investigaciones por la presunta compra irregular de buses Pumakatari durante su gestión.

“Nos quieren cambiar la historia de que ya no se quemaron los buses, y ahora dicen que hubo una irregularidad en la adquisición (de los buses), lo cual no corresponde. Hubo una licitación pública, se ha adjudicado al precio más bajo de las cinco empresas que se han presentado, así que no hay ninguna posibilidad de que haya sobreprecio”, dijo Revilla a la prensa antes de ingresar a la Fiscalía.

La exautoridad dijo que no se cometió ninguna irregularidad y denunció que grupos de choque del MAS buscaban agredirlo antes de su declaración.

“He estado aquí la semana pasada con este objetivo, pero no han tomado la declaración y la han fijado para hoy y me presenté, para argumentar acerca de este proceso que fue absolutamente transparente y que fue revisado ya en anteriores años por otras entidades, y lo único que ahora se está pretendiendo es hacer una cortina de humo en la quema de buses”, dijo.

El lunes, la bancada del MAS en el Concejo Municipal de La Paz, se sumó a la querella que inició la el exdirigente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), Jesús Vera, en contra del exalcalde por el presunto sobreprecio en la compra de buses Pumakatari, según Página Siete.

Vera es uno de los acusados por la quema de los 66 buses, luego de la renuncia y huida del expresidente Evo Morales, en noviembre de 2019.