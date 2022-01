Caso ítems fantasma: El fiscal Cordero pide vacación por 30 días y aduce problemas de salud

El fiscal Javier Cordero pidió vacación por 30 días debido a problemas de salud y dejó de estar a cargo de la comisión que investiga el caso de los presuntos ítems fantasma de la Alcaldía de Santa Cruz.

"Solicité vacaciones por salud. Estoy delicado y aprovecharé para recuperarme. No me han apartado (del caso ítems), sino que tomé vacaciones, y como fiscal de carrera, me corresponde", señaló Cordero a los medios cruceños.

Apuntó que las investigaciones no pararán y que la fiscal Marcela Terceros queda a cargo de la comisión. Además añadió que se suman dos fiscales para dar celeridad al proceso.

Por su parte, Terceros confirmó que ella se queda al frente y señaló que conoce, de manera extraoficial, “que la cartera del doctor Javier Cordero la está asumiendo el doctor Iván Quintanilla” y adelantó que mañana se resolverá el incidente presentado por los abogados del exalcalde Percy Fernández.

En tanto, el abogado Cesar Rodríguez, representante del diputado (MAS) Rolando Cuellar, afirmó que ven “beneficioso el cambio que se ha realizado” y señaló que esperan que esto brinde “oxigeno” a la investigación.