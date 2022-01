Grupo antivacunas amedrenta a equipos de prensa con petardos

Los equipos de prensa de la Red Uno, Univalle, Los Tiempos y otros fueron amedrentados en la mañana de este 18 de enero, con la denotación de petardos (juegos de pirotecnia) y piedras, por un grupo de personas que se declara contrario a la exigencia del carnet de vacunación y bloqueó el tránsito vehicular en la avenida Petrolera, kilómetro 6, al sur de la ciudad de Cochabamba.

Los periodistas, que habían acudido al lugar para informar a la población sobre los hechos, se vieron obligados a tomar distancia de los movilizados para evitar ser alcanzados por los objetos y protegerse de cualquier otra agresión para continuar con su labor.

Los movilizados exigen la abrogación de los decretos supremos 4640 y 4641 sobre la obligatoriedad de portar el carnet de vacunación contra la Covid-19 o la prueba PCR negativa para ingresar en las entidades públicas, pese a que su aplicación está suspendida hasta el 26 de enero.

“Cuando llegamos al lugar, nos identificaron como periodistas y empezaron a gritarnos que éramos prensa vendida, que no dice la verdad, y que no nos querían en el lugar, que nos vayamos. En esas circunstancias dos personas enardecidas empezaron a aproximarse a mí y lanzaron un petardo hacia mi cuerpo, pero por la distancia no me llegó”, relató el fotógrafo del diario Los Tiempos, Carlos López, a la Unidad de Monitoreo de la ANP.

Después, una mujer se aproximó al fotógrafo y le pidió que se retiren del lugar porque la gente estaba alterada, que no querían a la prensa porque distorsiona lo que quieren hablar.

Ante esas afirmaciones, relata López, propuso a la mujer una entrevista en vivo, en la que podrían expresar lo que querían, y que ellos podrían seguirla en las redes sociales.

“Las otras personas estaban alterándose más, por lo que decidí retirarme del lugar por prudencia, evitar enfrentamientos y agresiones. Me lanzaron piedras y gritaban mientras me retiraba”, señaló.

Lo mismo sucedió con los equipos de televisión de la Red Uno que llegaron temprano al bloqueo; y a los de Univalle, que intentaron también aproximarse al punto de bloqueo y hablar con los movilizados después del incidente con Los Tiempos.

Todos decidieron tomar distancia, unos 60 metros, para seguir reportando lo que sucedía, debido a que los manifestantes continuaban detonando juegos de artificio contra los periodistas.

Según el relato de López, el personal de la Empresa Municipal de Saneamiento y Aseo Urbano (EMSA), también fue amedrentado.

Alrededor de las 14:30 horas, la policía intervino de forma pacífica el bloqueo que se instaló la noche anterior, cerca de las 21:00 del lunes 17. Los movilizados se replegaron, sin ninguna resistencia, hacia el ingreso al botadero, y los policías retiraron las piedras que se utilizaron para cerrar el paso, y restablecieron el tránsito.

Ante la exigencia de estos grupos que se movilizaron este martes en Cochabamba y La Paz, el ministro de Salud, Jeyson Auza, reiteró que convocará a los sectores movilizados que rechazan los decretos para una posible flexibilización en el control del carnet de vacunación.