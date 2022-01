Pacto de Unidad: No habrá cambio de ministros pese a observaciones

En medio de cuestionamientos y confrontaciones al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS), que se originaron por observar a ministros del gabinete del presidente Luis Arce, ayer se conoció que este 22 de enero no habrá cambios en el equipo de colaboradores, pese a que diferentes sectores del partido azul censuraron a algunas autoridades.

En la víspera, el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca se reunieron con los miembros del Pacto de Unidad, en medio de un hermetismo. En esta oportunidad los afines al partido gobernante manifestaron a los mandatarios las críticas a determinados ministros.

En los últimos días, demandaron el cambio de autoridades para este 22 de enero, durante la celebración del Estado Plurinacional. Sin embargo, los representantes del Pacto de Unidad informaron que se determinó que en esa fecha Arce no cambiará el gabinete de ministros.

“Hemos tocado eso de los ministros, eso está previsto cualquier momento, pero aún no se ha determinado para cambio de ministerios, aún no se sabe. Entonces, nosotros como Pacto de Unidad, el pueblo, los hermanos dirigentes han planteado de que aún no se mueve ningún ministro”, sostuvo el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Meliton Limachi.

Así se refirió el dirigente luego de alrededor de cuatro horas de reunión que sostuvieron con los mandatarios en la sede de los campesinos, lugar al que fueron después de no concurrir a un encuentro programado con participación de los ministros.

La representante de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, Graciela Villca Soto, ratificó que “no va a haber cambio el 22 (de enero)”.

“Hoy día no ha salido ninguna decisión, sí ha salido la reunión de análisis de ministros, hoy día se ha evaluado, pero no se ha evaluado bien, para el 11 de febrero se ha alzado un cuarto intermedio”, dijo.

Sin embargo, señaló que las autoridades del Ejecutivo que tienen mayor observación son los ministros de Gobierno, de la Presidencia, de Justicia, Salud y de Obras Públicas.

Omar Ramírez, dirigente de Relaciones de la Csutcb, dijo que se hizo conocer al presidente Arce las demandas, molestias, criterios de las organizaciones sociales y ahora le corresponde decidir si ratifica o cambia a la totalidad o a un porcentaje del gabinete.

“El presidente no nos ha dicho vamos a ratificar, pero tampoco nos ha dicho vamos a destituir, o sea no piensen que no se va a destituir. Entonces, esperamos la buena voluntad del presidente, recoja las concepciones de las diferentes organizaciones sociales, escuche y haga cambio de los ministros que han recibido críticas”, señaló el dirigente campesino, según Erbol.

El Pacto de Unidad está integrada por la Csutcb, Conamaq, Bartolinas, Interculturales y Cidob.