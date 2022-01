Angélica Sosa denuncia que le negaron ver a su padre y espera que haya justicia en su caso

La exalcaldesa cruceña Angélica Sosa denunció que un juez le negó la solicitud que hizo para ver a su padre Hugo Sosa, quien en pasadas horas falleció debido a una prolongada enfermedad que padecía. Ahora aguarda que se haga justicia en el caso que enfrenta de los ítems "fantasma".



El padre de la exburgomaestre estaba internado en el hospital Martín Dockweiler, padecía insuficiencia cardiaca y su estado era crítico. La última vez que ella pudo verlo fue justo antes de que fuera detenida, el 23 de noviembre del pasado año.



Sosa dijo que se enteró del deceso mediante una persona que la trasladó a una audiencia. Fue en ese momento que entre reclamos cuestionó que hace una semana solicitó al juzgado poder ver a su padre, pero dijo que no le permitieron.



"No lo sabía, se fue a las cinco de la mañana. (Mi padre) me esperó una semana, el juez Quiroz no me quiso dar el permiso. No soy una mujer débil, soy una mujer fuerte, pero es mi padre que ha fallecido", dijo entre sollozos a Bolivisión.



Sosa cuestionó a la justicia en el país e hizo referencia al caso del feminicida serial de El Alto, a quien un juez le otorgó la libertad para luego cometer otros delitos pero en su caso, le negaron un permiso para ver a su progenitor.



"Estoy esperando que venga el juicio para que todas estas personas que mienten lo puedan demostrar o sean encarceladas por tanta calumnia", sostuvo.



Además, responsabilizó al actual alcalde cruceño Jhonny Fernández por el proceso que enfrenta y aseguró haber trabajado con el burgomaestre Percy Fernández, quien dijo que fue el"mejor alcalde" de Santa Cruz de la Sierra.



Sosa se encuentra con detención preventiva de cuatro meses en Palmasola tras haber sido implicada en la creación de 800 ítems "fantasma" en la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.