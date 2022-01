Marchas en La Paz, Potosí y Santa Cruz contra los feminicidas y la impunidad judicial

En La Paz, Santa Cruz, Potosí se protagonizaron movilizaciones en contra de la impunidad del sistema de justicia, en contra del Consejo de la Magistratura y la violencia de género a las mujeres, después que el juez Rafael Alcón liberó al feminicida serial Richard Choque sentenciado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto.



En La Paz, la marcha inició desde la casa de Choque ubicada en la zona Ballivián de la ciudad de El Alto, desde ese sector se movilizaron mujeres activistas de los derechos humanos, vecinos de la ciudad alteña y familiares de los desaparecidos que piden justicia.



La protesta fue convocada luego que la pasada semana Choque reveló que había victimado a dos mujeres y que habían sido enterradas en su vivienda. Se trataba de Iris y Lucy, ambas fueron reportadas como desaparecidas el año pasado.



La indignación ciudadana creció cuando se conoció que Choque el 2013 asesinó a Blanca Lichachi, por ese crimen fue condenado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto. Sin embargo, en diciembre de 2019, el juez Rafael Alcón lo beneficio con detención domiciliaria por 18 meses.



Choque Flores no cumplió las medidas sustitutivas, pero nadie hizo control de ello, es más estuvo libre durante dos años en ese tiempo cometió un doble feminicidio de Lucy e Iris, este pasado fin de semana fueron enterradas por sus familiares en medio del dolor y la conmoción.



El feminicida serial para beneficiarse de la detención domiciliaria usó falsos argumentos, como padecer de cáncer, cuando solo tenía una gastritis crónica. Además, Alcón dijo que había un informe de buen comportamiento.



A raíz de este caso, muchas otras familias aparecieron buscando a sus seres queridos que en diferentes tiempos desaparecieron, pero que pese a las denuncias en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y la fiscalía no han tenido respuesta y los casos se han cerrado "por falta de pruebas".



La activista de Mujeres Creando, María Galindo, rechazó la demagogia y el amarillismo con el que se pretende tratar los feminicidios de las mujeres; asimismo repudió el "figuretismo" de los ministros de Gobierno y Justicia, Eduardo Del Castillo e Iván Lima, respectivamente; asimismo del comandante de la Policía, Jhonny Aguilera.



La marcha llegó hasta las puertas del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, donde colgaron muñecos en los portones de metal en una señal de repudio al accionar de los "jueces corruptos, para quienes pidieron cárcel. ¡Asesinos, asesinos, asesinos! Gritaron en esas instalaciones.



También se trasladaron hacia el Ministerio de Gobierno para exigir que el titular de ese despacho atienda las demandas de las mujeres. Entre algunos pedidos están la modificación de las leyes como la 348, dijo que muchas víctimas desisten de los procesos porque no tienen recursos.



"Que nos pidan plata para todo no es justo", dijo una de las ciudadanas que contó que su hermana desapareció y que la encontraron solo porque la familia se movilizó.



Pidieron medidas más duras en los delitos de violación "queremos la castración química", demandó otra ciudadana quien dijo que los violadores no tienen sanciones drásticas, por esa razón siguen cometiendo esos delitos.



Otra joven se presentó como una de las 77 víctimas de Choque, pidió que la justicia le dé la máxima condena.



Las mujeres protestaron porque los feminicidios siguen impunes, por la liberación de violadores y la libertad de los sujetos que son favorecidos por jueces y fiscales.



En la ciudad de Potosí se movilizaron las activistas del Colectivo Mujer de Plata rechazaron cualquier forma de violencia contra las mujeres.



Una de las activistas anunció que instalarán su movilización en la plaza principal de la ciudad. "Richard Choque representa el rostro de la justicia", declaro a radio Fides.



Asimismo, denunciaron que no es el único caso que un feminicida "compra su libertad", sino que son muchos casos en la impunidad, porque no hay justicia para las víctimas de la violencia de género.



"No van a tener la comodidad de nuestro silenció, por las mujeres asesinadas, violadas, vejadas, vamos a denunciar", proclamó la activista.



En la ciudad de Santa Cruz, un grupo de mujeres con pancartas en mano marcharon en protesta contra el sistema judicial, llegaron al Palacio de Justicia para reclamar la falta de protección a sus derechos.



La movilización cuestionó la actitud y conducta de los jueces y fiscales que no aplican con rigurosidad las normas, permitiendo que muchos sentenciados salgan con libertad sin cumplir sus penas, como el caso de Richard Choque Flores.