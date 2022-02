Excónsul denuncia que un allegado al MAS quería cobrarle $us 100 mil para que siga en su cargo

El excónsul Honorario de Bolivia en Ucrania, José Vladimir Tordoya Rojas, denunció que un allegado al Movimiento al Socialismo (MAS), Marcelo Rodrigo Mendoza Álvares, pretendía cobrarle alrededor de $us 100 mil para que se mantenga en el cargo. Indicó que pagó $us 7 mil para que le solucione un problema.



"Me dice, mira José no sé qué estás reclamando si tú en doce años de trabajo no has pagado nada a nadie y ahora tú quieres solucionar con esa miseria ($us 7 mil) de dinero que me has enviado. Tu renombramiento actual cuesta 100 mil dólares, me dice. ¿Cómo? -le dije-. Tú estás loco, si yo tuviera ese dinero para que estaría yo reclamando todo esto", manifestó Rojas a la ANF.



"Mira, te voy a denunciar que me has estafado, -le dije-, y me cortó el teléfono, me borró de su agenda. Entonces, ya no tengo contacto con él", acotó.



Rojas envió una carta abierta al presidente Luis Arce en el que le recuerda que el 4 de noviembre del año pasado fue destituido del cargo, después de 12 años, en medio de irregularidades, "presiones y chantajes".



"Este fue el final de un largo camino de maltratos y extorsiones por parte de la Directora General de Asuntos Consulares de la Cancillería de Bolivia. Sra. Cecilia Erostegui Revilla en coordinación con la Embajadora de Bolivia en Moscú-Rusia Sra. María Luisa Ramos Urzagaste. Desde abril del año pasado cortaron el sistema de trámites y visas al Consulado y me fueron ejerciendo presión a través de terceros para que mi persona compre el cargo que he ejercido durante 12 años en forma honoraria", reza parte de la carta.



Además, denunció que fue extorsionado para mantenerse en el cargo de cónsul honorario. "El Sr. Marcelo Mendoza y su esposa, Sandra Quiroga, una funcionaria de la Contraloría General del Estado, me han extorsionado en nombre de la Cancillería del Estado. Señor Presidente, la corrupción en la Cancillería ha llegado a niveles alarmantes que puedo demostrar si el caso lo amerita", indica en otra parte de la carta.



Asimismo, Rojas relató que envió a Marcelo Mendoza un monto total de $us 7 mil para que le solucione el problema, pero no tuvo ningún efecto. Dijo que Mendoza presumía que el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta, era su gran amigo, incluso de "chupa"; además era conocido en las altas esferas del Gobierno y del MAS, para demostrar aquello le envió fotografías con Evo Morales, Álvaro García Linera y Luis Arce.



"Cuando yo vi esas fotos, dije este señor es pues un miembro del partido de Gobierno y me va dar una mano y me va a ayudar a restablecer mis funciones como cónsul aquí en Ucrania", subrayó. Según las fotografías a las que accedió este medio se puede observar que efectivamente está Mendoza junto a los exmandatarios del país y al lado de Arce.



"Hasta me ha mandado el teléfono particular del canciller Rogelio Mayta, yo lo tengo. Yo le escribí una carta a Mayta, pero nunca me ha contestado, como también he escrito una carta por el correo oficial (de la Cancillería)", relató.



Pidió a Arce considerar su restitución, debido a que en ese país existen bolivianos que necesitan atención consular con diferentes trámites. Rojas fue nombrado como Cónsul Honorario por Evo Morales.



Por su parte, la Cancillería de Bolivia desmintió las denuncias de supuestos hechos de corrupción. Aclaró que tras haberse detectado una serie de irregularidades en la representación honoraria de Tordoya, como ser la emisión de visados sin cumplir las directrices emitidas por esta Entidad, se determinó el cese en sus funciones el 4 de noviembre de 2021.



"En la actualidad estos hechos están siendo investigados por las instancias correspondientes, a fin de determinar el grado de responsabilidad que corresponda", sostiene.