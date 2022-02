Andrónico pide dar con los "pisacoca" y aplicar sanciones por delito de narcotráfico

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, pidió dar con el paradero de los denominados "pisacoca" y aplicar sanciones, por su participación en una actividad ilícita como es el narcotráfico. Su colega Héctor Arce cree que no hay certeza que los videos sean en el trópico de Cochabamba.



"No se puede mediatizar o presumir de esta manera cuando está penado por ley el narcotráfico o la trata o tantas cosas que evidencian públicamente estos jóvenes. Se debe sancionar de acuerdo a la ley, no se puede dejar pasar desapercibido", sostuvo el presidente de la Cámara Alta.



Rodríguez dijo que las autoridades competentes debieran asumir las acciones de oficio para dar con el paradero de los jóvenes que publicaron videos vía la aplicación TikTok en los que muestran su trabajo en el ilícito de la producción de droga.



Acotó que las personas no se pueden exhibir en actividades ilegales como "si fuera algo natural, el legislador pidió que se apliquen las sanciones de acuerdo a ley.



Otra es la posición de su colega diputado, también del Movimiento al Socialismo y de la región del Trópico de Cochabamba, Héctor Arce, quien duda de que los videos sean de esa región, cree que pueden ser de cualquier otro país.



"En ningún lugar he escuchado que diga que es en el Trópico de Cochabamba, no hay. Por tanto, ese video puede ser elaborado en Colombia, Perú, en la amazonia de Brasil (...). El problema es que hay ciertos frustrados y fracasados políticos que se ensañan con el trópico de Cochabamba", afirmó el legislador.



Asimismo, dijo que se intenta "desgastar la imagen de nuestro líder Evo Morales", con el único objetivo político. Manifestó que la fiscalía debe determinar si los videos corresponden al Chapare o se realizaron en otro lugar.



La cuenta de Fortunato 737 ya no aparece en TikTok, mientras que la de Jheysonflores6 ha sido restringida solo para sus amistades.



El diputado Arce manifestó dirigiéndose a los jóvenes que el camino que tomen por la senda de la oscuridad y la ilegalidad para hacer su patrimonio les llevará a la cárcel; mientras que la actividad honesta les dará tranquilidad en sus vidas.