EEUU ofrece una recompensa de hasta $us 5 millones por información para juzgar a Dávila

El Gobierno de Estados Unidos informó este miércoles que está ofreciendo una recompensa de hasta 5 millones de dólares, a cambio de información que conduzca a la condena del exjefe antidroga de Bolivia, Maximiliano Dávila, acusado de narcotráfico.



"El Departamento de Estado anuncia una recompensa de hasta $5 millones por información que conduzca a la condena del boliviano Maximiliano Dávila Pérez. Estamos comprometidos a buscar justicia contra aquellos en posiciones de poder que explotan a las personas vulnerables a través del narcotráfico", tuiteó Ned Price, vocero de esa entidad.

.@StateDept is announcing up to $5 million reward for information leading to Bolivian Maximiliano Dávila Perez's conviction. We're committed to seeking justice against those in positions of power who exploit vulnerable people through narcotics trafficking. https://t.co/8I55EplXcw

— Ned Price (@StateDeptSpox) February 2, 2022