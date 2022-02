Presidente del Senado dice que no corresponde extraditar a Dávila a EEUU

Luego de conocerse que Estados Unidos pretende extraditar alexjefe antidroga Maximiliano Dávila para que responda por cargos de narcotráfico en ese país, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, manifestó que no corresponde esa figura, puesto que el policía debe ser juzgado en Bolivia.

“No creemos que corresponde extraditación. Por qué tendríamos que tener a un compatriota en otro país para que sea juzgado de un delito, cuando debemos juzgarlo en nuestro país”, dijo Rodríguez.

La Embajada de Estados Unidos ya comunicó al Gobierno boliviano su intención de pedir la extradición de Dávila, puesto que tiene acusación por tráfico de drogas en Nueva York, según difundió La Razón.

El senador Rodríguez dijo que la lucha contra el narcotráfico ha sido “nacionalizada” a partir del 2006 Y recordó que cuando la DEA, agencia antidroga de Estados Unidos, estaba en Bolivia se llegó a tener 50 mil hectáreas de coca en el país.

“Con toda la sinceridad, la DEA no tiene su objetivo de luchar contra el narcotráfico y hacer desaparecer este mal y no podemos estigmatizar a una región como el trópico de Cochabamba. No porque existe coca en el trópico existe narcotráfico en el mundo”, dijo el presidente del Senado.

Rodríguez llamó a que este tema se resuelva de manera soberana en el país.

“Es una responsabilidad colectiva y extraditando a uno, a otro, no van a resolver sin duda. Este es un tema más estructural que deben discutir los gobiernos de todos los países, por tanto, creemos que no corresponde extraditar y se debe resolver y sancionar con las leyes bolivianas en nuestro país”, recalcó.

En Bolivia, Dávila tiene detención preventiva por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.

De parte de la oposición, la senadora de CC, Cecilia Requena, explicó que, de acuerdo con el tratado con EEUU, Bolivia debería cumplir con la extradición en materia de narcotráfico, toda vez que en el país Dávila es juzgado sólo por ganancias ilícitas.

Requena advirtió que, de no extraditar a Dávila, Bolivia daría la impresión ante la comunidad internacional de que encubriría al narcotráfico