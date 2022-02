Gobernador de Potosí por ambulancias fantasma: “No me importa, carajo, lo que digan los medios"

“No me importa, carajo, lo que digan los medios de comunicación”, en esos términos se refirió el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani (MAS), denunciado por el irregular proceso de adquisición de 41 ambulancias “fantasma”.

La autoridad departamental en un acto en el municipio de Uncía manifestó que a su administración no le importa las publicaciones que se realizan porque supuestamente los ataques en su contra son producto de su trabajo de la mano del pueblo.

“Cuando la derecha arremete contra nosotros es porque hemos cometido un simple delito: trabajar de la mano del pueblo. Nosotros lo que prometemos cumplimos. No somos cártel de la mentira como algunos medios de comunicación”, sostuvo.

El exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, es el autor de la etiqueta el “cártel de la mentira”, lo usó para descalificar a los medios de comunicación independientes cuando estalló el escándalo de Gabriela Zapata.

El gobernador no se refirió ni mencionó el caso de las 41 ambulancias “fantasma”, pero desde enero está envuelto en ese escándalo, sin embargo, dijo que no le importa la información que se difunde.

“Y no nos importa, tengo que ser honesto, no me importa, carajo, lo que digan los medios de comunicación”, exclamó entre los aplausos de los asistentes.

Mamani fue denunciado por el proceso de licitación y adquisición de ambulancias, de acuerdo con una investigación de El Deber los bienes presuntamente adquiridos nunca llegaron a ese departamento, no obstante, existe un acta de recepción.

Tras salir a la luz pública el caso, surgieron otros elementos irregulares, como la conformación de la empresa proveedora, su constitución, el uso de un NIT sin autorización del dueño, entre otros temas. A la fecha no se sabe si se consolidó o no el pago por los bienes.

Mamani dijo que como autoridades del MAS van a responder a la confianza del pueblo. “Nuestro instrumento político, como decía nuestro líder, no solo ha venido a trabajar una gestión, vamos a seguir trabajando en beneficio del pueblo”, afirmó.