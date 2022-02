Aprehenden a tercer sentenciado que estaba libre por fallo del juez Alcón

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) aprehendió este sábado a Alfredo Ferreira sentenciado a 30 años de cárcel por la violación e femenicidio de una menor de edad, quien se encontraba en libertad por decisión del juez Rafael Alcón



Félix Alfredo Ferreira fue detenido por efectivos policiales en un domicilio particular. El mismo cumplía una condena de 30 años en la cárcel de El Abra de Cochabamba pero para su liberación fue llevado al penal de San Pedro de La Paz, donde el exjuez Alcón libró un mandamiento de detención domiciliaria el año 2021.



Alfredo F. es el tercer delincuente peligroso que fue capturado por la policía anticrimen luego de haber sido favorecido por el consorcio de jueces, fiscales, abogados y médicos.



Los otros liberados son Richard C. F. y el Rubén C.



El ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, citado por el digital Detrás de la Verdad, confirmó la aprehensión de las dos personas y aseguró que serán implacables con los delincuentes que fueron beneficiados por una justicia corrupta.



Entre tanto, el médico Freddy Torrejón quien otorgó el certificado que ayudó a liberar al feminicida serial Richard Choque, fue enviado a la cárcel de San Pedro para que guarde detención preventiva por seis meses.