Áñez: Como en tiempos de García Meza se ha impuesto la cárcel a quien levante la cabeza

La expresidenta Jeanine Áñez escribió una nueva carta desde su encierro en la que sostiene que Bolivia vive épocas como la del dictador Luis García Meza, debido a que se impuso la cárcel a quién levante la cabeza, proteste o exija en cumplimiento de la ley.



"Son tiempos muy oscuros de un retroceso abismal en las conquistas democráticas del pueblo boliviano. Como en tiempos de García Meza, se ha impuesto la cárcel a quien levante la cabeza, proteste o exija el cumplimiento de la ley", reza parte de la carta de Áñez.



Argumentó que a diferencia de los tanques, grupos paramilitares, Ministerio de Gobierno y la bota militar; en esta época, el Gobierno del MAS recurre a la extorsión, a los grupos de choque, a sectores sociales y a la guillotina fiscal y judicial.



"Bolivia no merece que a nombre de élite política masista, sea sometida a todos los abusos y atropellos que comete un gobierno que ataca con su poder, el poder político y judicial a las personas que defienden la democracia, la libertad y la igualdad ante la ley", añadió.



La expresidenta está con detención preventiva en la cárcel de Miraflores de la ciudad de La Paz y contra ella pesan diferentes denuncias relacionadas al presunto "golpe de Estado" el 2019.



Al respecto, Áñez manifestó que asumió la presidencia del país a fines de 2019 con la finalidad de llamar a nuevas elecciones y pacificar el país, ya que Evo Morales y Álvaro García Linera renunciaron a sus cargos en medio de una convulsión social.



"Asumí la presidencia constitucional de Bolivia sin pedirlo, sin buscarlo y mucho menos esperarlo; asumí como todos los desafíos de mi vida con temor a Dios, con respeto a la Constitución y a las leyes y con la única misión de llamar a nuevas elecciones y pacificar el país en convulsión, por culpa del fraude electoral y el abandono de sus funciones como presidente y vicepresidente, mediante renuncia y huida, de Evo Morales y Álvaro García Linera", expresó.



En la misiva, también se refirió a la situación de diferentes presos políticos que existe en la región como en los países de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Bolivia.



"Lo que sucede en Bolivia es una época casi medieval y totalitario que se repite en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela y otros lugares del mundo donde hay presos políticos, entre ellos grandes mujeres defensoras de la libertad y de la democracia, valientes jóvenes también que están luchando desde sus terribles e injustos encierros por la derecha", señaló.



Finalizó la carta sosteniendo que no hay mal que dure 100 años y pueblo que lo permita.



Para este 10 de febrero se ha notificado el inicio del juicio contra la exmandataria, contra otras exautoridades y militares. Su defensa han observado que existen varias irregularidades en el proceso, por lo que no existe un debido proceso.