Gobierno tomará medidas para precautelar la vida de Evo, después de que dijo que es espiado

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anunció que asumirán los recaudos necesarios para precautelar la vida e integridad del expresidente de Bolivia, Evo Morales, después de que dijera que es vigilado y "espiado".



"Tratándose de un expresidente que se siente perseguido se tomarán los recaudos correspondientes para precautelar su vida y su integridad", declaró el titular de Gobierno a los medios de comunicación este lunes.



"Denunciamos que estamos siendo perseguidos, espiados y sometidos a un permanente seguimiento. Estamos investigando si estas acciones ilegales vienen de la derecha o embajada de EEUU. Nuestro gobierno debe controlar a estos grupos y garantizar la seguridad del pueblo", sostuvo Morales este domingo en su programa de radio Kawsachun Coca.



Del Castillo dijo que todas las denuncias que se presentan son investigadas por la policía, y que en ese contexto tratándose de un exmandatario también se asumirían las medidas que correspondan.



El exmandatario insistió que el Gobierno debe controlar "a esa gente que nos está espiando, debe hacerlo por la seguridad de los pueblos. Es tarea del Gobierno y no podemos estar perseguidos por la derecha y la embajada norteamericana, no podemos seguir siendo perseguidos".



Asimismo, Morales reveló que la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos sospecha del ministro de Gobierno.



"La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos acusaban al ministro de Gobierno (Eduardo Del Castillo). No sé si es él, no creo que sea el ministro de Gobierno, pero alguien nos está espiando", insistió.



Dávila al ingresar al penal de San Pedro para cumplir su detención preventiva acusó al ministro de Gobierno de pretender involucrar al expresidente Morales en el caso.



Morales señaló que están realizando sus propias investigaciones para establecer e identificar a los responsables, aseguró que están detrás de la pista de los supuestos espías.