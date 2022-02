Una secretaría escuchará a víctimas de feminicidas

La secretaría técnica de la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidios se encargará de recibir los aportes de las víctimas, dijo ayer la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.

La comisión se fijó un plazo de 120 días para culminar con la verificación del cumplimiento de las sentencias

“Nos hemos dado la tarea no sólo de ir revisando todos los casos donde existe sentencia y empezando hacer la revisión por Régimen Penitenciario para ver si esas personas que deberían estar en la cárcel están y si no están porqué no están”, explicó.

La comisión comenzó a sesionar el pasado viernes y está conformada por autoridades. Luego, se reunirá cada dos semanas y cuenta con una secretaría técnica para atender las denuncias de las víctimas.

La Ministra aclaró que la misión de la comisión es actuar únicamente en los casos con sentencia para asegurar que esta se esté cumpliendo, y así evitar que se repliquen casos como el del asesino serial, Richard Choque, que fue liberado por el exjuez Rafael Alcón con un pago de 3.500 dólares y siguió matando. El hecho impactó a la población.

En tanto, la directora de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez, instó a ir más allá del trabajo de la comisión y comenzar aplicar en plenitud la Ley 348 que Garantiza una Vida Libre de Violencia.

DENUNCIAN MÁS DE 45 MIL AGRESIONES

En Bolivia en la gestión 2021 se registraron 45 mil casos de violencia machista. Del total, 8 mil corresponden a violencia sexual, según datos de la Coordinadora de la Mujer.

En tanto, en los últimos 14 años, desde la vigencia de la Ley 348, se reportaron 895 feminicidios y el 70 por ciento continúa sin una sentencia. Una de las causas para la retardación de justicia es la carga laboral de los juzgados.