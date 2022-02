Senador del MAS tiene imputación por agresión sexual contra una joven

El senador suplente del MAS, Hilarión P. M., tiene una imputación en su contra por el delito de violación e incluso un mandamiento de aprehensión para que sea puesto ante las autoridades, informó el abogado de la víctima, Federico Cuéllar.



El caso se desarrolla en Santa Cruz, donde la víctima de 26 años de edad puso la denuncia en marzo de 2021.



Según la imputación, la joven declaró haber hecho campaña por el MAS para conseguir una fuente laboral y que viajó a La Paz el 22 de febrero de 2021 junto a su madre para hablar con el senador y conseguir un aval, puesto que era amigo de su progenitora.



La denunciante señaló que el senador convenció a su madre de dejarla en La Paz, para supuestamente firmar un contrato. El legislador entonces habría llevado a la joven a un alojamiento.



En la denuncia, la joven afirma que el senador le ofreció trabajo en YPFB con sueldo de 21.800 bolivianos, pero que para conseguirlo había dicho que era su mujer y tenían un hijo.



De acuerdo con el relato, el senador usó ese argumento para obligar a la joven a mantener relaciones sexuales contra su voluntad, a pesar de que ella se negaba y lloraba.



"Me dijo: perdón no pude contenerme. Me volvió a repetir que era bonita, que no le diga a mis padres, que él era un hombre importante y no podía manchar su reputación", declaró en su denuncia.



La denunciante señaló que el senador volvió a intentar a cometer el mismo abuso.



Contó que quedó traumada, levantándose de madrugada pensando que volvería a ser agredida y sufrió taquicardia. Como no podía aguantar más, le contó a su madre lo sucedido y tomar acciones.



Posteriormente, la denunciante amplió su declaración señalando que recibió llamadas en que le ofrecían un montón de dinero para arreglar la situación.



Indicó también que el senador le llamó para decirle: "cómo me vas a denunciar, le estoy consiguiendo el trabajo, no me perjudique".



En las investigaciones se realizaron informes de tipo psicológico, social y pericial, con base en los cuales la Fiscalía consideró que las acciones del senador se subsumen al tipo penal de violación, por lo cual se emitió la imputación en agosto de 2021.



Asimismo, la Fiscalía pidió la detención preventiva del imputado en el penal de Palmasola, tomando en cuenta el riesgo de fuga y que es un peligro para la denunciante, dado que la amedrentó por teléfono.



El proceso se desarrolló en rebeldía del senador, puesto que no se le pudo notificar ni se presentó. La imputación fue notificada por edicto publicado en octubre de 2021.



En los documentos del proceso, se explica que se desconoce el domicilio del imputado, ya que en el Segip no figura el nombre de avenida, calle ni ubicación exacta.



El abogado de la víctima afirmó que el senador no pudo ser ubicado en La Paz y tampoco donde figura su domicilio real, puesto que la dirección registrada no tiene precisión. Además, la víctima no tiene los recursos para ir a traer al imputado.



El jurista señaló que el senador se encuentra con mandamiento de aprehensión actualmente. Aclaró que el proceso no avanzó más tras la imputación, puesto que el juzgado respectivo suspendió actividades primero por la pandemia y luego la vacación judicial.



Manifestó que existiría benevolencia de parte de las autoridades en este caso, puesto que cuando se ordenó la aprehensión del senador, este mandamiento no fue ejecutado.



Este medio de comunicación intentó comunicarse con el senador, quien tenía apagado su teléfono corporativo.



La senadora del MAS Virginia Velasco indicó sentirse sorprendida con la información y aseguró que no se protegerá a nadie.



Velasco dijo que la justicia es para todos y que no existirán privilegios, por más que sean autoridades. Señaló que si el Ministerio Público tiene elementos, debe proceder con la investigación y sanción correspondiente.



Indicó que también el caso deberá pasar a la Comisión de Ética para analizar sanción también en ese ámbito.