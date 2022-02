Dejan sin efecto el auto de apertura de inicio del juicio contra Áñez

El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz resolvió dejar sin efecto la apertura del juicio oral virtual contra la expresidenta Jeanine Áñez y ocho exjefes de las Fuerzas Armadas y la Policía por el caso denominado “golpe de Estado II” debido a que la apertura fue realizada por un juez suplente.

“Lamentablemente no se puede escuchar la presente audiencia cuando su autoridad toma la palabra o algunas de partes, se escucha de forma interrumpida, hay sonidos, hay interferencias y eso está interfiriendo en el desarrollo de la audiencia. Vamos a solicitar que se considere que este juicio sea presencial, efectivamente no podemos hacer que está audiencia se lleve a cabo mediante la virtualidad, toda vez que su autoridad no nos está escuchando”, señaló el jurista Luis Guillen, abogado de Áñez.

Los abogados también cuestionaron que el juicio se realice de manera virtual cuando en el país se están autorizando las fiestas de Carnaval. Señalaron que existen salones donde se pueden dar las condiciones de bioseguridad para audiencia.

“Estos problemas se los puede resolver en una audiencia de forma presencial, no podemos estar en interconexión con nuestro cliente, si bien existe una abogada con nuestra defendida, pues es complicado tener una comunicación directa, estamos restringiendo los derechos”, señaló el abogado Jorge Valda.

En tanto, en el Tribunal de Sentencia Anticorrupción de La Paz, hay tensión en medio grupos afines al MAS y quienes instalaron un plantón en apoyo a la exmandataria.