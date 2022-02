Surgen muestras de apoyo para Áñez; oficialismo aplaude juicio

Ciudadanos desde las redes sociales, expresidentes, políticos y plataformas que defienden derechos humanos han dado su apoyo y solidaridad a la expresidenta Jeanine Áñez ante el juicio que le sigue el Gobierno por presuntamente haber accedido a la presidencia vulnerando la Constitución Política del Estado. En tanto, el oficialismo considera que este proceso es un acto de justicia y piden celeridad a la Fiscalía.

Dos exmandatarios del país expresaron ayer su “solidaridad” a la ex jefa de Estado Áñez, quien además se declaró en huelga de hambre a un día del inicio de su juicio por el caso llamado “golpe de Estado II”, mientras que parlamentarios oficialistas le pidieron no hacerse la “víctima”.

Carlos Mesa manifestó su “solidaridad” con Áñez a través de su cuenta de Twitter ante la decisión de la exmandataria de realizar una huelga de hambre desde la cárcel en La Paz donde cumple su detención preventiva.

“Expreso mi solidaridad plena a la expresidenta constitucional Jeanine Áñez ante la decisión de sacrificio personal para enfrentar la autocracia y la brutalidad masista, que vulnera todos sus derechos, la mantiene en un encierro vergonzoso y quiere someterla a un juicio espurio”, señala el mensaje.

Ante esta determinación, el expresidente Jorge Quiroga también señaló que Áñez está tomando una medida extrema y resaltó su coraje, además de expresar su solidaridad con la familia de la exmandataria transitoria.

Asimismo el alcalde de La Paz, Iván Arias, quien fue uno de los ministros de Áñez, sostuvo que no se respeta su condición de expresidenta al imputarla en un juicio ordinario y que será juzgada “sin investigación ni pruebas”.

“Condeno lo que empezará, un juicio político de Evo Morales para lavar su huida”, finaliza el mensaje de Arias en Twitter.

En tanto, el senador de oposición Comunidad Ciudadana Rodrigo Paz cuestionó qué garantías hay para realizar un juicio con el debido proceso, cuando el sistema judicial demostró no ser transparente con la liberación de procesados en casos de feminicidios en el país.

En redes sociales suman los mensajes de apoyo a la exautoridad, que permanece detenida desde mediados de marzo, en una cárcel de La Paz.

El Comité de Defensa de la Democracia dijo que el proceso contra Áñez es político y exige imparcialidad.

Oficialismo

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, sostuvo que es derecho de Áñez realizar una huelga de hambre, pero que en el reglamento de la Asamblea Legislativa “no corresponde una sucesión constitucional vertical”, por lo que es su “obligación” comparecer ante la justicia.

Asimismo, el diputado del oficialista MAS Daniel Rojas comentó que Áñez no debe hacerse a la “víctima” y que “ella sabe lo que ha cometido”, por lo que no le corresponde “victimizarse”.

Copa devolverá comparendo

La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, informó ayer que devolverá el mandamiento de comparendo, puesto que no precisa en qué calidad está siendo convocada y debe presentarse al juicio oral del caso Golpe II.

“Estoy haciendo la devolución del mandamiento de comparendo, el que se me hace llegar el 7 de febrero, en el cual me hacen conocer y me convocan a asistir a la audiencia del juicio oral, en el proceso penal que se le sigue a la señora (expresidenta de Bolivia) Jeanine Áñez”, sostuvo la edil en conferencia de prensa.

“No especifica en qué calidad debo comparecer o presentarme a las autoridades”, dijo.