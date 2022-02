Dictan arresto domiciliario para Rómulo Calvo

Tras casi 10 horas de audiencia, el el juez Primo Flores determinó arresto domiciliario, fianza de 30 mil bolivianos y arraigo para el líder cívico Rómulo Calvo, por el proceso que se le sigue por presunto incumplimiento de deberes. Respecto a la acusación de ejercicio indebido de la profesión, Calvo indicó que fue absuelto.

“Las medidas son el arraigo, la detención domiciliara, una fianza de 30 mil bolivianos y tengo que marcar (firmar en el Palacio de Justicia) todas las semanas”, señaló Calvo al salir de la audiencia.

El cívico denunció que los fiscales vulneraron sus derechos y que todas las pruebas no fueron vistas

“Se presentó toda mi documentación como profesional. Eso quedó claro, en ningún he actuado fuera de la ley como profesional. He quedado totalmente absuelto de eso. Se han basado en un informe político, de Caja Petrolera y me ha dado las medidas sustitutivas”, aclaró.