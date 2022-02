El MAS otorga licencia temporal a senador acusado de violación; CC denuncia encubrimiento

El Movimiento al Socialismo (MAS) aprobó en el pleno del Senado una licencia temporal sin goce de haberes a su colega Hilarión Padilla, acusado por el delito de violación; la senadora de Comunidad Ciudadana Andrea Barrientos manifestó que este es un acto de "encubrimiento".



El legislador suplente del MAS, detenido en el penal de San Pedro, pidió licencia temporal. El oficialismo aprobó la solicitud en la sesión plenaria de este miércoles, pese a que CC sostiene que la decisión vulnera el Reglamento del Senado y las competencias del Comité de Ética.



"En una lógica de encubrimiento del MAS, vulnerando el reglamento se le otorga licencia temporal a una persona que tiene denuncia penal (...) No existe la figura legal que faculta la licencia temporal, no existe en el reglamento", sostuvo la senadora Andrea Barrientos.



Acotó que la licencia temporal no está establecida en el reglamento del Senado, una licencia no puede exceder más de 48 horas, y cuando la ausencia es por más de seis días consecutivos corresponde su retiro de manera inmediata.



Una legisladora del MAS dijo que la otorgación de licencia temporal no implica suspender su procesamiento en la Comisión de Ética, detalló que el caso será tramitado en esa instancia, sin embargo, mientras tanto corresponde una licencia temporal.



"Lo que corresponde es dar la licencia temporal sin goce de haberes y que se defienda en la vía ordinaria y seremos respetuosos de lo que la Comisión de Ética pueda elevar en su informe. No estamos analizando el fondo de los hechos", explicó la senadora del oficialismo en la sesión plenaria.



El senador Padilla fue denunciado por una mujer militante de su partido por el delito violencia sexual. La pasada semana fue aprehendido y posteriormente un juez dictó su detención preventiva mientras dure la investigación.



Barrientos insistió en que el caso debería analizarse en la Comisión de Ética, instancia que en su reglamento prevé la suspensión temporal o definitiva, al precisar que este criterio no va en contra de la presunción de inocencia.