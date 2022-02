Militares denuncian que ascensos vulneraron tres leyes y se extravió la lista oficial

La Constitución Política del Estado (CPE), la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA) y la Ley de Administración de Personal, fueron las tres normas que se vulneraron para el ascenso a generales de las FFAA, denunciaron los oficiales del servicio activo.

“Hay un repudio general a los generales masistas recientemente ascendidos. Se violó la CPE, que en el artículo 245 (en su primera parte) dice: ‘La organización de las FFAA descansa en su jerarquía y disciplina’. Al ascender a los que no cumplen los requisitos se violó también la LOFA y al designarlos en cargos para los cuales no estaban calificados se vulneró la Ley de Administración de Personal”, sostuvo uno de los oficiales del servicio activo que pidió no dar a conocer su identidad, citado por Página Siete.

El diario paceño añadió que “los principales cuestionamientos se dieron a raíz de que se dejó de lado el proceso inicial de ascenso a generales en el Ejército -según explicaron los militares- debido a que éstos fueron observados por miembros del gobierno de Luis Arce”.

Según la explicación de los militares, la promoción 1990 fue objetada sólo porque la evaluación de méritos fue hecha por miembros del Comando en Jefe de las FFAA de la gestión de la expresidenta Jeanine Añez.

La convocatoria se lanzó en 2020 para que los oficiales de la promoción 1990, con grado de coronel, se postulen al ascenso a generales. El proceso concluyó con una lista de aprobados por méritos. La nómina, que debían enviarse al Ejecutivo para ser remitida al Legislativo, quedó “extraviada”, denunciaron los militares.

El pasado 20 de enero, el Senado aprobó la preclusión de las promociones 87 y 88 y los ascensos a generales de Brigada, División y Contraalmirantes del Ejército, Fuerza Aérea Boliviana y la Armada Boliviana.