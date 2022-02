Padres: Hay 300 observaciones contra colegios privados del país

A más de dos semanas del inicio de las actividades escolares en Bolivia, la Asociación Nacional de Padres y Familia de Colegios Privados (Asonapfcp) recibió cerca de 300 denuncias dirigidas contra unidades educativas privadas que no cuentan con medidas de bioseguridad y no aplicaron la escala de descuentos para las pensiones que oscilan entre el 5 y 30 por ciento, informó el presidente de la institución, Ernesto Suárez.

La Resolución Ministerial 0045/2022 establece que en las unidades educativas privadas que cobren menos o igual a 500 bolivianos, la rebaja es del 5 por ciento; para las que cobran entre 501 a 1.500 bolivianos, el descuento oscila entre el 10 y el 20 por ciento, y para los establecimientos que cobran más de 1.501 bolivianos, la rebaja es entre el 21 y el 30 por ciento. El ajuste se aplica a los colegios que optaron por la educación semipresencial y a distancia.

Suárez denunció que los establecimientos educativos obligan a los estudiantes a asistir de manera presencial para no aplicar los descuentos; sin embargo, los mismos no cuentan con los implementos de bioseguridad para evitar el contagio de Covid-19 en los menores.

“Existen unidades educativas que ya están pasando clases presenciales sin ningún tipo de medidas de bioseguridad (…), no están aplicando el descuento y están obligando a los estudiantes a asistir sin ninguna medida”, señaló Suárez.

También indicó que se registraron al menos 300 denuncias de este tipo a nivel nacional, principalmente en los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.

En tanto, el representante de los padres de familia de colegios privados en Santa Cruz, Jaime Caraballo, lamentó que, pese a las denuncias que hicieron a la DDE de Santa Cruz por el incremento de mensualidades y cobros irregulares, hasta el momento no se sancionó a ni un solo colegio.

Denuncias

“Hemos recibido denuncias de colegios que han cobrado la primera cuota, otros que han incrementado las mensualidades, otras unidades educativas que no querían entregar libretas por deudas de pensiones y otras no querían volver a inscribir a los estudiantes. Hay un abuso por parte de los dueños empresarios de la educación; no tenemos autoridades nacionales” dijo Caraballo.

A su turno, el representante de los padres de familia de colegios privados en La Paz, Raúl Córdoba, indicó que, de los 232 colegios privados del departamento, al menos el 80 por ciento recibió denuncias por no reducir las pensiones y no cumplir con las medidas de bioseguridad en sus establecimientos.

“En La Paz no se sancionó a ningún colegio. Para nosotros es una pérdida de tiempo porque hacemos las inspecciones, después el reclamo y la denuncia, pero las autoridades no dan cumplimiento y no sancionan a los colegios”, sentenció Córdoba.

Anuncian sanción a tres colegios

La Asociación Nacional de Padres y Familia de Colegios Privados realizó una inspección en tres unidades educativas, donde se verificó que no aplicaron los descuentos que establece la RM 0045/2022 ni cumplen con las medidas de bioseguridad para retornar a clases semipresenciales y presenciales.

El presidente de la Asociación, Ernesto Suárez, indicó que realizarán un informe para que las unidades educativas que fueron observadas sean sancionadas.

Explicó que identificaron al menos otros seis colegios que tienen una gran cantidad de denuncias en Cochabamba.