Rómulo Calvo denuncia influencias en su proceso y rechaza abogado de oficio

El presidente del Comité pro Santa y médico de la Caja Petrolera de Salud (CPS), Rómulo Calvo, rechazó este miércoles a Jorge Campos como su abogado de oficio defensor y denunció al juez Primo Flores por tener vínculos con la diputada del MAS, Estefanía Morales.

Esta mañana el líder del Comité Cívico cruceño acudió a su audiencia cautelar acompañado de su abogado Martín Camacho Chávez, a pesar de que él fue apartado del proceso por orden del juez, motivo por el cual se le impidió la entrada a la parte defensora.

Ante esto el magistrado designó a Jorge Campos como abogado de defensa pública, al que Calvo decidió rechazar y procedió a firmar su renuncia al derecho a un jurista de oficio.

#LTahora #SantaCruz



Después de renunciar a la defensa pública, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, cuestionó al juez Primo Flores por apartar del caso a su abogado.



Red Gigavisión pic.twitter.com/NumHstk95q — Los Tiempos (@LosTiemposBol) February 16, 2022

“El juez ha solicitado un abogado de oficio pero yo no lo acepto porque no puede venir una persona que no conoce el proceso directamente a querer defenderme, cuando tengo al juez en mi contra, tengo a los fiscales en mi contra y dónde tengo al viceministerio de transparencia en mi contra”, aseveró Calvo.

Al mismo tiempo denunció que el juez Primo Flores sería compadre de la diputada del MAS, Estefanía Morales, quien en noviembre de 2021 presentó una querella contra el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz.

“Lo que yo conozco es que es compadre de la diputada acusadora Estefanía Morales”, afirmó

Rómulo Calvo está acusado de incumplimiento de deberes y ejercicio indebido de la profesión.