Ven que juicio abreviado en caso golpe II no anula cargos de golpe I

En los últimos días salió a la luz la presión de que son objeto los militares que enfrentan procesos por los casos denominados golpe de Estado I y golpe de Estado II, además de sus familias, para que se acojan a un juicio abreviado y de esta manera aminorar la pena que pueden recibir. En el caso golpe II, los excomandantes de la Armada y de la Fuerza Aérea Jorge Jarury y Gonzalo Terceros, respectivamente, decidieron acogerse a esta medida. Juristas sostienen que no es vinculante con golpe I.

Dos delitos

“Esta determinación, la oferta que les hayan hecho, solamente se aplicará al proceso ordinario que están llevando en su contra por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, pero estimo que será sólo para golpe de Estado II, porque golpe I es por otros delitos: terrorismo, sedición y conspiración, y las penas son mucho mayores”, señaló el legista Ramiro Cárdenas.

Por otra parte, se conoció que también se presiona al almirante Flavio Arce San Martín y al general Jorge Mendieta Ferrufino para que acepten un proceso abreviado o acogerse a una figura de colaborador eficaz.

“Ha habido una propuesta del Ministerio Público y de las supuestas víctimas para aceptar un proceso abreviado. El señor Arce San Martín, conjuntamente con mi persona como abogado, ha analizado esta propuesta, le hemos informado cuáles son las consecuencias de aceptar un procedimiento abreviado y él ha decidido rechazar el mismo”, dijo el legista Roger Valverde en contacto con radio Compañera.

Inocencia

Aclaró que los motivos por los que rechaza la propuesta se deben a que “señala que no habría cometido ningún hecho delictivo, no habría participado en ninguna irregularidad y, por lo tanto, no puede asumir una responsabilidad penal de algo que no ha cometido”.

“Pero además de eso, hay un desdoblamiento del proceso golpe I y golpe I. El acogerse a un procedimiento abreviado por el golpe II no soluciona el problema, porque queda el proceso el golpe I, que es por terrorismo, sedición y conspiración y definitivamente las penas son mucho más graves”, sostuvo.

Denuncia

Algo que llama la atención y “es alarmante, que el ministro (Iván) Lima, pese a que en diferentes declaraciones dice que no hay intromisión del Gobierno, es inexplicable que el ;inistro sepa —no sabemos de qué forma— que estos dos generales se van a ir a un juicio abreviado”, sostuvo a su vez Juan Javier Peñaloza, defensor del general Mendieta.

Lima anuncio el hecho incluso antes de que los familiares lo admitieran.