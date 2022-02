Más de 30 exministros salen en defensa de Evo: "Cerramos filas y ponemos las manos al fuego"

Mediante una nota, leída en conferencia de prensa, 34 exministros expresaron su respaldo al expresidente Evo Morales y rechazaron las acusaciones con las se pretende acabar la vida política del actual líder del Movimiento al Socialismo (MAS); dijeron que cierran filas y ponen las manos al fuego por la exautoridad.



"Cerramos filas y ponemos las manos al fuego por el (ex)presidente Evo Morales en este tema en el que injustamente lo están acusando por medios de comunicación, porque desde su juventud ha sido mal intencionadamente acusado, aunque no por autoridades competentes y siempre sin pruebas", afirmó Teresa Morales, exministra y exdirectora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).



Apuntó al imperio, -refiriéndose a los Estados Unidos-, de estar detrás de la persecución contra el líder del MAS, dijo que están tranquilos porque no hallarán ninguna prueba que incrimine en algún caso a Evo Morales.



El caso del exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Maximiliano Dávila, puso en el ojo de la tormenta a Morales, porque la oposición lo vincula con Morales porque en su gestión fue nombrado jefe antidrogas. Además, critican que Dávila esté encarcelado no por narcotráfico y sino por legitimación de ganancias ilícitas.



El 2019, Dávila junto al entonces comandante general de la Policía, Yuri Calderón, celebraron el cumpleaños de Morales en Chimoré, el evento fue registrado en fotografías. El exministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó que la imagen fue tomada en un evento público en Chimoré y que Morales fue sorprendido con la iniciativa.



El Departamento de Estado de los Estado Unidos ofreció una recompensa de $us 5 millones para quien dé información que conduzca a la condena de Dávila por el delito de narcotráfico. La noticia fue minimizada por legisladores del MAS, no obstante, han expresado su apoyo al expresidente por las acusaciones de opositores.



El exministro de Defensa, Javier Zavaleta, informó que 34 exministros, de los 14 años del gobierno de Morales, firmaron la nota en la que resaltan y defienden la trayectoria del líder del MAS y no descartó que en los próximos días muchas otras exautoridades manifiesten su respaldo.



"Firmamos este documento 34 exministros y exministras, sin ser excluyentes a otros hermanos y hermanas que están fuera del país y seguramente se van a adherir a este pronunciamiento en las próximas horas", manifestó.



La conferencia de prensa fue ofrecida por Zavaleta, Teresa Morales y la exministra de Culturas, Wilma Alanoca. Entre las exautoridades que firmaron la nota están: Amanda Dávila, Carlos Romero, Hugo Moldiz, Gabriela Montaño, Sacha Llorenti, Nemesia Achacollo, Susana Rivera, Tito Montaño, Nélida Sifuentes y otros.



Teresa Morales indicó que las exautoridades que firman la nota dan cuenta de que Evo siempre recibió amenazas y acoso político desde que fue un joven cocalero.



"Tenían interés de acabar con su carrera desde el imperialismo y evitar que el siga su lucha por defender los intereses de Bolivia en contra de quienes abusaban, en contra de quienes tenían privilegios y atentaban contra la soberanía nacional", expresó.



Cree que el imperio toma represalias porque expulsó del país a la agencia antidroga DEA y a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).



"En este momento está sufriendo amenazas y por eso cerramos filas en torno a él porque en las últimas semanas ha recrudecido esas acusaciones y esa percepción", indicó.