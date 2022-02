Posponen la audiencia de Áñez, pero buscan ampliar la detención

El delicado estado de salud de la expresidenta Jeanine Áñez determinó que la audiencia de cesación a la detención preventiva dentro del caso golpe I se suspenda y reprograme para el lunes 21 de febrero. Antes de la decisión, la Procuraduría adelantó la solicitud de ampliar la detención preventiva por cuatro meses más.

A poco de más de media hora de iniciada la audiencia de la exmandataria, luego de la exposición del representante de la Procuraduría y cuando iniciaba su ponencia el Ministerio Público, el juez Décimo de Instrucción en lo Penal, Armando Zeballos, interrumpió su desarrollo al observar a través de los monitores el grado de dificultad con que Áñez encaraba la sesión.

Ante la consulta de si se encontraba en condiciones para proseguir, su abogada Norka Cuellar señaló: “Es inhumano que sigan con esta audiencia. La señora está temblando, se encuentra sumamente mal”.

La parte demandante cuestionó que el juez determine suspender la audiencia ante la versión de la abogada y que se requería la voz autorizada de un médico.

La médica consultada refirió que evidentemente se encontraba con dificultad, que enfrentaba una crisis nerviosa, pero que se la podía estabilizar y posteriormente continuar; sin embargo, Cuellar insistió que la salud de su defendida estaba comprometida.

“La han traído casi alzada, no se puede ni siquiera parar; si se para ahora, se desmaya. Realmente está muy mal, independientemente de lo que señalen los médicos”, indicó.

En ese aspecto, el juez Zeballos señaló que “vamos a reprogramar la audiencia, vamos a suspender este acto procesal tomando en cuenta la situación de la señora Jeanine Áñez (...) para el día lunes 21 de febrero a horas 15:00”.

Ampliación de detención

Antes de la suspensión, los demandantes ya expresaron su intención de solicitar la “ampliación de su detención preventiva por cuatro meses”, bajo el argumento de que no se pudieron realizar varios actos investigativos.

“Es necesario que podamos continuar una investigación (...), además es necesario que los ahora imputados se encuentren en detención preventiva por el cargo al que han accedido ilegalmente (...) estén presentes en el proceso, en los actos investigativos, en el proceso penal, se amplíe esta (detención preventiva) por el plazo de cuatro meses”, señaló el representante de la Procuraduría.

Justificó el pedido en el sentido de que existen riesgos procesales, más tomando en cuenta que a la expresidenta Áñez se la aprehendió cuando intentaba fugarse.

Libertad

El abogado Alain de Canedo, defensa de la exmandataria, refirió que, dentro de este proceso, el 15 de febrero ya debería definirse que la expresidenta se defienda en libertad, aspecto que debería considerarse en la audiencia de “reconsideración de la situación jurídica”.

“Es el caso terrorismo o al que lo denominan golpe I,el 15 de febrero ya debería haber sido liberada porque cumplía el plazo de su detención”, señaló el jurista al lamentar que la expresidenta Áñez este sometida a un proceso forzado.

Enfatizó que Áñez merece defenderse en libertad y una atención médica adecuada.

Reunión con Relator

Consultado sobre una posible reunión con Diego García-Sayán, De Canedo señaló que se realizó el pedido respectivo, pero que no se tiene una respuesta.

“Lo que nos queda es espera, será el Relator el que defina y de acuerdo con su agenda”, manifestó el abogado, un poco desconcertado.

Mesa no ve motivos para que Áñez continúe presa

El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, no pudo visitar a la expresidenta Jeanine Áñez en el penal de Miraflores, pero denunció que no existen elementos para que la exmandataria esté detenida, porque los casos por los que se la juzga son inventados.

Primero, “no nos permiten verla, no nos permiten cumplir una acción de solidaridad de afecto de humanidad (...) bajo el argumento de precautelar la salud de las personas mayores de 55 años”.

Mesa denunció el accionar vergonzoso del MAS, que utiliza las “cárceles como una acción de terrorismo de estado, como una acción de amedrentamiento”.

“En este caso en particular como una acción arbitraria, ilegal, inconstitucional, que no tiene ningún sustento con dos cargos inventados (...) no hay ningún argumento que justifique su presencia en la cárcel, es obvio que el MAS quiere un trofeo de guerra y quiere usar a la expresidenta para la vendetta, para la retaliación de lo que ha significado un gobierno constitucional de transición democrática como es el que ha presidido”, sostuvo.

El expresidente solicitó a la exmandataria levantar la medida extrema de huelga de hambre.

“Le quiero pedir respetuosamente a la expresidenta Jeanine Áñez que levante la huelga de hambre, está poniendo en riesgo su vida”, puntualizó.

Áñez no requiere internación

El médico especialista Karim Hamdan, quien evaluó el estado de salud de la expresidenta Jeanine Áñez, que lleva nueve días de huelga de hambre, señaló que la salud de la exmandataria es estable y su vida no corre riesgo, aunque está deshidratada, por lo que comenzará un tratamiento.

“Está delicada, deshidratada, una deshidratación de leve a moderada porque está tomando líquidos, pero no está comiendo nada, entonces hemos pedido laboratorios”, dijo.

Respecto a una posible necesidad de internación de la exmandataria, el galeno dijo que “no, por el momento”, pero que se está intentando colocarle una vía venosa para rehidratarla”.