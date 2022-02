Áñez tras la ampliación de detención preventiva: “Me siguen castigando a gusto de mis verdugos”

La expresidenta Jeanine Áñez manifestó que “la siguen castigando a gusto de sus verdugos” y anunció que mantendrá su huelga de hambre tras la determinación del juez Armando Zeballos de ampliar por tres meses el plazo de la detención preventiva por caso denominado “golpe I”.

“Me siguen castigando a gusto de mis verdugos. El caso de terrorismo no existe, nada prueban desde que me secuestraron. Soy inocente y presa política hace 11 meses. En lugar de devolver mi libertad, han ampliado mi condena por tres meses más. Sigo mi huelga contra la (In)Justicia”, se lee en una publicación en la cuenta de Twitter de Áñez, que es administrada por los familiares de la expresidenta.

