Bazán publica una foto y dice que García es padrino del jefe de la Felcn y él afirma que es "una vil calumnia"

El diputado de Creemos, Erwin Bazán, denunció este lunes que el exvicepresidente Álvaro García Linera, es padrino de matrimonio del actual director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), José María Velasco.

En sus redes sociales, Bazán aseveró que "este padrinazgo político no es casual".

"Recordemos que de los 14 años de gestión del MAS, cuatro directores nacionales de la Felcn han tenido problemas de narcotrafico (y vaya uno a saber cuántos más está investigando Europol y la DEA)", aseveró el legislador opositor.

Bazán dijo que "ahora bien, ya sabemos que Velasco subió apadrinado por Álvaro García Linera, entonces ¿cuál la tarea que encargaron a Velasco? ¿Será acaso brindar seguridad a ciertas operaciones del narcotrafico? Basta el ejemplo de la incautacion en Europa de droga del "Chapare boliviano"... En las narices del actual director, ahijado de Álvaro García Linera. Urge que se conforme la Comisión Especial Mixta de Investigación de NARCOVÍNCULOS... ¡¡Señor Choquehuanca esto es urgente!!".

Ante esa afirmación, el director de la FELCN dijo en declaraciones al portal informativo Urgente.bo, que no tiene "nada que ver en ese embrollo" y que las afirmaciones del diputado son "una vil calumnia".

Consultado sobre si asumirá alguna acción contra el legislador opositor, el jefe antidroga manifestó que: "estoy dispuesto a que se me investigue si es así o no. Tengo honorabilidad y una familia, pero no permitiré que se me melle mi dignidad".

Bolivia Verifica

El portal Bolivia Verifica informó en una nota de 2020 que García no es padrino de Velasco y que la imagen que circula no corresponde a esa información.