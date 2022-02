Juez rechaza otro recurso de Áñez y Régimen niega que exista restricción de visitas

Este domingo, el Juez de Instrucción Penal 6º de la ciudad de La Paz denegó la acción de libertad interpuesta por Carolina Ribera en contra de la directora del Penal de Miraflores y Régimen Penitenciario, por tratos crueles e inhumanos al disponerse la incomunicación, aspecto que fue negado a través de “informes dudosos”.

“Dentro de esa acción, Régimen Penitenciario ha manifestado y ha sugerido que la exmandataria no se encuentra incomunicada y que las visitas, que las entrevistas con sus abogados están permitidas y que en ningún momento se les ha negado. Es así que el juez ha declarado improcedente la acción de libertad porque todo estaría normal y regular”, señaló el abogado Luis Guillén.

Estos informes, que determinaron la improcedencia del recurso planteado, son dudosos porque la Gobernación de la cárcel de Miraflores y Régimen Penitenciario incluso afirmaron que no se negó la visita del expresidente Carlos Mesa a la exmandataria.

“Según el informe otorgado ante el juez de instrucción, juez de garantías, por Régimen Penitenciario, tanto por la gobernación, ha referido que jamás se le ha negado la visita a la señorita Ribera Áñez, jamás se le ha negado la visita a sus abogados, jamás se le ha negado la visita a Carlos Mesa”, señaló Guillén.

Denuncia

En pasados días, el expresidente Mesa denunció que las autoridades del penal de Miraflores le impidieron visitar a la exmandataria Áñez. “No nos permiten verla, no nos permiten una expresión de solidaridad, de afecto y de humanidad”, refirió Mesa.

En la oportunidad, también le negaron la visita a la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal.

De acuerdo con los justificativos del penal, está prohibido el ingreso de personas mayores de 55 años por medidas de seguridad de salud.

En revisión

Ante otra acción de libertad denegada a la expresidenta Áñez y ante la duda del informe de la Gobernación del penal de Miraflores y Régimen Penitenciario, la defensa de la exmandataria solicitó la “revisión de la improcedencia de la acción planteada”.

El abogado Guillén explicó que en esta audiencia se requirió al juez que la gobernación de Miraflores entregue los videos internos de lo acontecido el pasado viernes 18 de febrero, cuando agredieron y sacaron del penal por la fuerza a Carolina Ribera, hija de la expresidenta.

“Vamos a solicitar en revisión en el Tribunal Constitucional Plurinacional que se remitan estos videos al TCP a efectos de la revisión de la acción de libertad”, señaló el representante legal.

Huelga de hambre

La expresidenta Áñez se encuentra en su décimo segundo día de huelga de hambre, en rechazo al manoseo de la justicia y a la intención del gobernante de “ocultar la historia del fraude que cometieron y renunciaron escapando del país”.

ÁÑEZ DENUNCIA TORTURA PSICOLÓGICA

Este domingo, la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez denunció en un manuscrito que divulgó que sufre “hostigamiento, tortura psicológica y maltratos” en la cárcel de Miraflores.

Durante la audiencia, la exmandataria relató aspectos que ocurrieron después de que un juez determinara que sea trasladada a un centro médico para recibir atención.

Dijo que cuando debían trasladarla, su hija Carolina Ribera fue retirada de la celda con engaños.

“Le dijeron que mi abogada estaba abajo, que ya tenía que salir para que ella pueda ingresar y no la volví a ver más. No supe más de ella porque no regresó”, indicó durante la audiencia. Señaló que después se enteró el motivo por el que no volvió a través de las noticias.