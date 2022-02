Educación reporta que 70% de unidades educativas pasa clases presenciales

El cortometraje “Mi Morenada, historia de pisa” muestra la procedencia de las siete morenadas del Carnaval de Oruro. Ver más Suenan las matracas en “Mi morenada, historia de pisa”

La experiencia de disfrutar una exhibición de arte no comienza mientras no se haya encontrado una obra en especial que nos cautive Ver más Exposición: “Coca no es cocaína, coca es la hoja sagrada”

Juan creía que el pensar y el sentir de la filosofía y la poesía eran uno y el mismo. Ver más Homenaje: Juan Araos, una vida pletórica