Elecciones 2025: Quintana despliega estrategia electoral con casas de campaña en todo el país

El exministro Juan Ramón Quintana mandó a instalar mesas de discusión política en toda la ciudad de La Paz para preparar la campaña electoral de 2025 anticipando una victoria electoral "por huasca" a los opositores y deslizó la candidatura de Evo Morales.

"Hay una tarea tremenda, no es solamente la cuestión política de ganar, porque vamos a ganar el 2025 de lejos, de eso no hay que preocuparse. No hay que preocuparse de eso porque les vamos a dar huasca a la derecha, no solamente a los golpistas sino a los traidores, por vendepatrias", dijo el exministro de Evo Morales.

El 19 de agosto, un grupo de militantes en Santa Cruz lanzó la campaña "Evo, presidente bicentenario 2025" y proclamaron abiertamente al expresidente. El martes pasado, el exministro Quintana ya anticipó las bases de la campaña con los cursos de preparación política.

"Hemos llamado a la trinchera cultural y de verdad los compañeros que son responsables del MAS aquí en la ciudad de La Paz, les pido, les imploro que se pongan a trabajar, distrito por distrito para que armen su propia trinchera cultural, para que tengan su trinchera de reflexión, no porque yo esté, sino que estén otros compañeros", dijo Quintana durante la inauguración de los cursos de preparación política en La Paz.

En todo su discurso no mencionó la posibilidad de una reelección del actual mandatario, Luis Arce, por el contrario siempre mantuvo la presencia de Evo Morales a quien deslizó como el candidato del masismo.

Quintana puso reparos al actual Gobierno cuando se abrogó la ley de lucha contra el lavado de dinero y en determinado momento se habló de su vuelta al Gabinete de ministros.

La reunión concluyó con aplausos y vítores para Evo Morales y Quintana como si se tratara de una proclamación de candidatos o lanzamiento oficial de campaña electoral.