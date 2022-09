Senadora Rek afirma que ministro Montaño "pretende lavarse las manos" de delitos cometidos en la ABC

La senadora de oposición Centa Rek advirtió que el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño pretende "lavarse las manos" de las denuncias de corrupción que hizo el diputado Héctor Arce (MAS) en contra del presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina y otros funcionarios, de recibir una presunta coima de Bs 18,6 millones de la china Harbour Engeneering Company (Chec), para la adjudicación de la carretera Sucre-Yamparáez, en el departamento de Chuquisaca.

"El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño pretende lavarse las manos y excluirse de responsabilidades en la comisión de este delito; sin embargo, esto no es posible y debe haber una investigación para dilucidar la cadena de todo esto y cómo fue ocurriendo", señaló la legisladora de Creemos.

Rek dijo que el Ministro de Obras Publicas no puede eludir, ni desconocer su responsabilidad en las denuncias de corrupción en contra de los ejecutivos de la ABC por lo que tiene que ser investigado por el Ministerio Publico, al igual que todos los funcionarios involucrados en esa denuncia.

La también jefa de Bancada de Creemos explicó que es imposible que los contratos no sean revisados adecuadamente y no sean del conocimiento del Ministro de Obras Públicas, quién es la máxima autoridad ejecutiva (MAE) de su ministerio que tiene a su cargo la responsabilidad de lo que ocurra en la ABC.

"Es imposible que los contratos no sean revisados adecuadamente por el Ministerio de Obras Públicas, que se sepan los términos que se vea cómo se hizo la selección de la empresa, etcétera; es decir que él (ministro Montaño) tiene responsabilidades por no tener un control sobre la adjudicación de las obras que se hacen", argumentó Rek.

La senadora recordó que los hechos de corrupción no son recientes y más bien son recurrentes desde las primeras épocas del ex presidente Evo Morales, rememorando las múltiples acusaciones que realizó el ex presidente de la ABC, José María Bakovic, quien denunció a su sucesora, Patricia Ballivián, falleciendo luego por una inclemente persecución judicial desatada en su contra.

"A Bakovic le montaron sendos juicios y lo llevaban permanentemente a la ciudad de La Paz, pese a su precaria salud hasta que murió en una audiencia. Esta fue la manera de terminar con la denuncia que había generado el ingeniero Bakovic", rememoró Rek.