Directora de Censos: Propuestas de censo 2023 no tienen el desglose o la rigurosidad

La directora de Censos y Encuestas del Instituto Nacional de Estadística (INE), Martha Oviedo, aseguró que la planificación y el cronograma de la institución contempla los plazos más cortos que garantizan los resultados de un censo de calidad.



"Entonces, nosotros deberíamos trabajar en base a una propuesta. Si alguien te dice cómo hacer algo y te dice de manera correcta, perfecto podemos tomar (en cuenta), pero no que trabajen sobre nuestra propuesta y digan cómo mejorarla, no hay forma, porque nosotros tenemos todas las partes que se puedan hacer", explicó esta tarde Oviedo desde Trinidad, Beni.



La capital beniana alberga a la Comisión Técnica que desde el pasado viernes busca definir la fecha final de la ejecución del próximo Censo de Población y Vivienda que estaba previsto para noviembre de esta gestión, pero fue reprogramado para el primer semestre del 2024.



Esta postergación provocó que los departamentos vean riesgos en la redistribución de recursos económicos y escaños parlamentarios para las elecciones del 2025, donde Santa Cruz sería el más beneficiado por su actividad económica y su incremento poblacional.



Desde hace 17 días, el departamento cruceño lleva adelante un paro indefinido en demanda de que la encuesta nacional se ejecute en 2023 y así tener los resultados para los comicios del bicentenario 2025 con un nuevo mapa político.



"Nosotros estamos poniendo toda nuestra predisposición porque nosotros hemos trabajado un plan de trabajo. Nosotros lo hemos hecho de la manera más corta para poder tener los datos de la mejor forma y más pronto. Ahora ellos han dicho que tienen una forma de convencernos y decirnos que lo podamos hacer más corto, no ha llegado", enfatizó la directora de Censos y Encuestas del INE.



La funcionaria resaltó que el trabajo que realizó el INE contempla más de 750 líneas de actividades y todo el proceso está detallo, pero no encontraron una propuesta que tenga una planificación similar.



"Nosotros hemos venido a ver todas las propuestas que las entidades tenían y hemos revisado, pero ustedes entenderán que las propuestas, como nosotros en algún momento lo hemos dicho, no tienen todo el desglose o la rigurosidad que puedan tener. Nosotros tenemos un cronograma que alcanzan a 750 y más líneas de actividades, todo está ahí detallado", sostuvo Oviedo.