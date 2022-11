Tercer día de mesa técnica: Cívicos cruceños no ven avances y el Gobierno aún ratifica plazo censal

Este lunes se cumplió el tercer día de trabajo de la comisión técnica para definir la fecha del censo. Las posiciones siguen encontradas. Mientras el Gobierno dice que su cronograma censal no ha sido modificado hasta el momento, Santa Cruz advierte que no hay avances y que el Ejecutivo continúa con el retraso del trabajo.



Ambas posiciones fueron expuestas durante la noche, cuando la comisión técnica aún analiza, en Trinidad, la fecha en la que se podrá realizar el Censo Nacional de Población y Vivienda.



El viceministro de Planificación, David Guachalla, informó que en ese trabajo se conformaron tres mesas especializadas: reclutamiento y capacitación; análisis de la boleta censal y escaneo; y actualización cartográfica estadística.



Guachalla afirmó que las dos primeras ya concluyeron su labor, mientras que la tercera, que es compleja en su diseño, aún trabaja. Lo que se espera es que, por metodología, la tres ingresen a una plenaria para adoptar la fecha del empadronamiento censal.



"En cuanto a las actividades que se han desglosado, es decir reclutamiento y capacitación y el tema del análisis de la boleta y proceso de escaneo, el cronograma del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) no ha sido modificado por el hecho de que tiene todo el sustento técnico para respaldar los plazos que se han dado en esas actividades", afirmó Guachalla.



En horas de la tarde, indicó que, hasta el momento, en ese sentido, se tiene ratificado el calendario censal del INE, debido a que no hay otras propuestas consistentes que acorten tiempos planteados en ese cronograma, para 2024.



En respuesta, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, advirtió que sigue viendo una intención política y no un trabajo técnico en la labor para definir la fecha del censo, debido a que se colocan "piedras en el camino".



"No vemos ningún avance, vemos que cada vez buscan excusas, hoy día ha sido el papel, habiendo un Papelbol aquí en Bolivia que lo hicieron ellos y no funciona esa empresa, todo les sirve para seguir retrasando, las acciones que se van a tomar van a ser definidas entre todos los miembros de la comisión interinstitucional, pero ya estamos cansados, no vamos a permitir que se sigan humillando a estos profesionales técnicos", advirtió Calvo.



Guachalla explicó que la importación de papel para la boleta censal no dura menos de un año, debido a que se debe contar con un papel especial, que pueda estar adecuado a las especificaciones para el escaneado de los resultados.Calvo señaló que lo que advierten es que el Gobierno espera que haya una demanda nacional para exigir censo en 2023.



"El gobierno a punta de excusa y de cinismo continúa retrasando con intensión de cansar a la población cruceña que ha seguido en las calles de una forma constante, no importando el sacrificio de la gente, parece que están midiendo la escala nacional para poder tomar una decisión y no están haciendo un trabajo técnico, es muy obvio que esto es político, es obvio que el Gobierno no tiene la intención (de hallar una solución", sostuvo Calvo.



El dirigente cívico ratificó el paro indefinido, que este lunes cumple su décimo séptimo día, para exigir al Gobierno que el Censo Nacional de Población y Vivienda se realice en 2023 y no en 2024, como lo plantea.