Viceministro Guachalla afirma que "por el momento" se ratifica el calendario del INE para el Censo en 2024

En la tercera jornada de análisis de la mesa técnica, el viceministro de Planificación y Coordinación, David Guachalla, afirmó que "por el momento" se viene ratificando el calendario presentado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) donde se establece que el Censo de Población y Vivienda se realice en 2024.



El trabajo se dividió en tres mesas, la primera se analiza la actualización cartográfica, la segunda es capacitación y el reclutamiento del personal que será destinado al empadronamiento nacional y la tercera se analiza la boleta censal y el escaneo de datos del empadronamiento.



En una evaluación a la jornada, afirmó que se sigue realizando un "amplio debate", sin embargo, dijo que "por el momento podríamos afirmar que se sigue manteniendo y ratificando el calendario que viene presentando el Instituto Nacional de estadística".



Respecto la actualización cartográfica estadística, Guachalla afirmó que se sigue discutiendo y viendo las posibilidades de que se puedan disminuir los plazos de las actividades. Al concluir el trabajo se prevé que en una plenaria se pueda analizar y considerar.



Guachalla afirmó que se encontraron consensos, pero hay "imposibilidades materiales bastante concretas" en cuanto a temas administrativos que fueron expuestos en las mesas y no pueden acortarse.



"Nosotros no podríamos soslayar (el trabajo), por lo tanto, creemos que los avances técnicos que se tienen en estas mesas son bastante fructíferos", añadió.



No precisó cuánto tiempo más demandará el análisis y debate de la mesa técnica, la cual definirá la fecha definitiva de Censo. La labor comenzó el 4 de noviembre.



Santa Cruz cumple este lunes 17 días de paro indefinido en demanda de que la encuesta nacional se adelante en 2023. El movimiento cívico nacional advirtió que la movilización se podría extender en todo el país si no atiende la demanda.