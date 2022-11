Calvo al Gobierno: “Vamos a recrudecer acciones. El Censo 2023 no se negocia"

Tras el abandono de la comisión técnica del Comité Interinstitucional Impulsor del Censo 2023 de la mesa técnica en Trinidad, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, remarcó que el paro continúa y anunció que se radicalizaran las medidas de presión a nivel nacional.



“Decirle al Gobierno que está jugando con fuego. Nos ha hecho perder tiempo. El Censo 2023 no se negocia, es un derecho de los bolivianos y se ha demostrado técnicamente como él (Arce Catacora) pidió”, manifestó Calvo.



El presidente del Comité cívico cruceño anunció que junto al Comité Interinstitucional se discutirá cuáles serán las medidas de presión, pero esta vez no solo en Santa Cruz, sino con el apoyo de otras organizaciones del país. "Eso sí, Bolivia se va a parar", advirtió el cívico cruceño.



Calvo también se refirió al ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui y al viceministro de Planificación del Desarrollo, David Guachalla, a quienes culpó de tozudez, inoperancia e incapacidad. Y en cambio ponderó la labor de los representantes de La Paz, Beni y Tarija, quienes también abandonaron la mesa técnica la noche de este martes.



Además, Calvo acusó al presidente Luis Arce de estar provocando una mayor convulsión, con una escalada a nivel nacional.



"Si hay muerte, luto y dolor, usted es el culpable. Bolivia lo va a recordar como el carnicero de los bolivianos si no saca a sus hordas, si no saca a la Policía para que deje de amedrentar a la población, y si no escucha a un pueblo que exige Censo en 2023", dijo.



Santa Cruz cumple hoy 18 días de paro indefinido en exigencia de que el Censo se realice en 2023. El Gobierno instaló una comisión técnica en Beni para definir la fecha del proceso censal, aunque ya adelantó que no hay sustento técnico para adelantarlo.