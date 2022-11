Camacho y Calvo cuestionan que Arce no se refiera al censo en su informe presidencial

Tras escuchar el mansaje del presidente Luis Arce, el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, y el líder cívico Rómulo Calvo lamentaron que el Mandatario no se haya referido al conflicto por la fecha de realización del censo, cuando la región cruceña cumple su décimo octavo día de paro indefinido para exigir que el censo se realice en 2023.

"Lamentablemente no se refirió al problema que tenemos, en el número 18 de paro indefinido, y al hombre no se le ocurrió tocar el punto, ni mostrar voluntad, ni siquiera preocupación. Esto es lo que hace el Movimiento Al Socialismo, creo que cargado de confrontación, con el mismo sentido, imaginándose fantasmas por detrás que lo quieren derrocar o desestabilizar", declaró Camacho.

En su discurso, Arce no se refirió a la fecha en la que se realizará el censo. Actualmente, trabaja una comisión técnica en Trinidad, Beni, para definir la fecha en la que se realizará el empadronamiento censal.

El Presidente no se refirió a la fecha del censo, pese a que el expresidente Evo Morales se lo pidió a través de un mensaje en redes sociales, con el fin de pacificar al país.

Por su lado, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, sostuvo que el discurso del Jefe del Estado estuvo cargado de mentiras.

"Hemos escuchado un discurso de otro país, no sé si es de Suiza. Es un discurso lleno de mentiras y soberbia, la misma soberbia que están demostrando las mesas técnicas en este momento. Un discurso retrasado con obras que no existen, obras que han sido presentadas en otras gestiones, lleno de números falsos, que no es la realidad que estamos viendo los bolivianos". dijo Calvo.

Tanto el dirigente cívico como el Gobernador de Santa Cruz cuestionaron que el Mandatario no haya referido a tema del narcotráfico, a la caída de las exportaciones, a la reducción de las reservas internacionales y a la situación económica que enfrenta realmente el país.

"El señor Presidente, en realidad, nos ha contado la historia de una novela, pero no la realidad del pueblo boliviano", apuntó Calvo.

Camacho y Calvo ratificaron que el paro indefinido de Santa Cruz continuará, pese a las conversaciones que se tienen en Trinidad para definir la fecha del censo.