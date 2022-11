Denuncian que grupos de choque comandados por Montaño emboscaron a opositores en la ALP

El diputado de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) Alberto Astorga tildó este lunes de "pandillero" al ministro de Obras Públicas y Vivienda, Edgar Montaño, por organizar "grupos de choque" para que ingresen a la Asamblea Legislativa Plurinacional a emboscar a la oposición y evitar en todo momento que se manifiesten durante el informe del jefe de Estado, Luis Arce.



"El autor intelectual de todo esto es el ministro de Obras Públicas ya que estaba con megáfono en mano y seguramente lo hizo en coordinación con el nuevo presidente de la Cámara de Diputados para que estos grupos de choque ingresen a la Asamblea y nos insulten durante todo el discurso que ha realizado el presidente", declaró Astorga.



El parlamentario dijo que se trata de grupos de choque que agreden a los activistas y cívicos en las calles, ahora ingresaron a la ALP a agredir a los parlamentarios de oposición que en todo momento intentaron hacerse escuchar pidiendo censo el 2023, pero que fueron acallados.



"Hoy ha habido una toma de la Asamblea Legislativa por parte de grupos de choque del MAS. Sin duda hemos sido emboscados por estos grupos de choque y claramente el ministro de Obras Públicas, como se lo caracteriza de ser un ministro pandillero, con megáfono en mano estaba dando instrucciones a estos grupos de choque para que nos agregan durante toda la sesión y durante todo el discurso", añadió Astorga.



Esta jornada, el presidente nato de la ALP, David Choquehuanca, inauguró la primera sesión de la legislatura 2022-2023, ocasión en la que el jefe de Estado brindó su informe anual sobre los avances de su segunda gestión al frente del Gobierno.



La sesión se caracterizó por la presencia de una gran cantidad de funcionarios públicos y representantes de diferentes organizaciones sociales que portaban banderas como la wiphala y la tricolor boliviana, además gritaban en todo momento: "Lucho... Lucho... Lucho" y "Lucho no estás solo, carajo".



A diferencia de los representantes de organizaciones sociales, los periodistas fueron arrinconados en un bloque y sin poder realizar su trabajo adecuadamente, es decir, no pudieron filmar o grabar imágenes del pleno de la sesión.



Otra de las características fue ver a los ministros de Estado en un extremo del hemiciclo de la ALP ovacionando cual fuera un partido de futbol cada vez que Arce mencionaba una obra concluida o un dato sobre la reactivación económica. El ministro de Obras Públicas incluso introdujo un megáfono para hacer arengar en favor del mandatario como si fuera una concentración callejera.



Cada vez que la oposición intentaba gritar ¡censo... censo... censo!, Las organizaciones sociales y los ministros gritaban "golpistas...golpistas", además el audio del presidente del Estado subía el volumen con el fin de que los opositores no sean escuchados.



El senador de la bancada de Creemos Henry Montero cuestionó el actuar de los ministros de Estado y cree que montaron un circo lo que demostraría su incapacidad de hacer gestión.



"Por falta de capacidad lo que les queda es hacer un circo como el que ha montado hoy el Movimiento al Socialismo. (...) los ministros son incapaces de hacer política y gestión pública", argumentó Montero.