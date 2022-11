Incendios forestales azotan Bermejo; la Fiscalía activa investigación de oficio

Desde hace varios días, varias comunidades del municipio tarijeño de Bermejo se ven afectadas por incendios forestales. Debido a esa situación, la Fiscalía departamental decidió activar una investigación de oficio ante la sospecha que pudieron ser provocados.



Se trata de las comunidades Los Pozos, Candado Chico, Candado Grande, Flor de Oro, Barredero, Santa Rosa, Villa Nueva, Cañadón, Buena Vista y El Cinco que, por el momento, "no lograron ser apagados". Personal de la Alcaldía y Defensa Civil realizan tareas en busca de contener las llamas.



La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó que se decidió activar una denuncia al respecto y ya se comenzó a solicitar "todos los informes correspondientes" a las diferentes instancias para que se comience con la investigación.



"No vamos a tolerar más este tipo de situaciones ya que todos los años tenemos este tipo de incendios que no solo va en contra de la ecología de nuestro departamento, sino también atenta contra la vida silvestre y la vida misma de las personas", afirmó.



La Alcaldía de Bermejo alerta que el fuego avanza hacia otros sectores y pone en riesgo viviendas, parcelas, sembradíos y corrales de animales.



El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que los incendios forestales no solo se registraron en Bermejo, también se encuentran en la San Matías, Santa Cruz, y Huacareta, Chuquisaca.



En estas tres regiones más de 4.000 focos de calor fueron contabilizados.