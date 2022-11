Instalan sesión plenaria para debatir conclusiones de las mesas técnicas

La sesión plenaria de la mesa técnica que definirá técnicamente la fecha definitiva de realización del Censo Nacional de Población y Vivienda fue instalada la tarde de este martes y no se descarta que el trabajo pueda concluir hasta este miércoles.



El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, informó que la evaluación de las conclusiones se reanudó pasadas las 16.00 luego que los representantes de pueblos indígenas hayan solicitado un cuarto intermedio ante las extensas jornadas de análisis que terminaron hasta altas horas de la noche.



Otro de los motivos que demoraron en la reanudación del debate fue porque la mesa técnica de la actualización cartográfica no había concluido con su análisis.



En la sesión plenaria se analizarán las conclusiones de las tres mesas que trabajaron este lunes sobre distintas áreas de las etapas del proceso cenal para definir la fecha de realización de la encuesta nacional.



Ruíz evitó mencionar el tiempo que se necesitará la mesa técnica ya en la plenaria, concluir con el trabajo, aunque dijo que es "muy posible" que sea en esta jornada.



"No estoy asegurando que pueda ser hoy (la conclusión del trabajo), pero creo que es una buena posibilidad que hoy se pueda concluir o sino, mañana, pero de acuerdo a los avances, le demos tiempo", sostuvo.



Aseguró que el Gobierno está dispuesto a sentarse el "tiempo que sea necesario" para que se aclaren las dudas y justamente especulaciones que actores políticos y líderes de oposición que solo buscan un "protagonismo" para aprovecharse de la situación.



Ruíz justificó que el presidente Luis Arce no se haya referido en su informe de los dos años de gestión al conflicto del Censo debido a que en la inauguración de la mesa técnica encomendó el trabajo de la definición de la fecha.



"No hubiera sido responsable establecer una fecha, el dando su mensaje en La Paz y cuando un grupo de personas representes de las regiones esté trabajando aquí", añadió.



El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, cuestionaron que el mandatario no se haya referido al Censo y los conflictos que atraviesa el país como el paro indefinido en Santa Cruz.