En Santa Cruz deciden radicalizar medidas para que censo sea en 2023

Ante la falta de definición en la fecha del censo y la insistencia del Gobierno de llevar el proceso en 2024, la institucionalidad cruceña decide mantener medidas y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) determinó radicalizar la presión para que el empadronamiento sea en 2023. El movimiento es acompañado por Tarija de manera fuerte, pero en otras regiones casi no se siente.



“Este comité está cansado, le decimos a este Gobierno (...) que nos declaramos en estado de emergencia y movilización permanente como vanguardia nacional y regional. En caso de no tener respuesta inmediata, significa que, desde mañana, vamos a radicalizar nuestras medidas, vamos a hacer vigilias. Este Gobierno no nos atemoriza”, manifestó el vicerrector de la Uagrm, Reinerio Vargas, tras la marcha multitudinaria de estudiantes, docentes y planta administrativa.



La movilización universitaria denominada “marcha de marchas”, también dio a conocer otros puntos: respaldo al rector Vicente Cuéllar y al equipo técnico, no se permitirá más cercos, estado de emergencia.



El presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, señaló que el pueblo se está cansando y que no se descarta ninguna medida.



“Puede ser una de esas medidas, estamos trabajando, viendo con la comisión encargada, pero no se descarta ninguna medida, porque no podemos seguir jugando con las necesidades del pueblo, con el sacrificio del pueblo y el Gobierno no está entendiendo eso, está queriendo cansarnos y nosotros no nos cansamos, nosotros vamos a llegar hasta tener un censo en 2023”, dijo.

Otras regiones



Tarija fue una de las regiones que mostró un apoyo comprometido, aspecto que fue confirmado por el Comité Cívico de Tarija, al indicar que “los puntos de bloqueo que se han establecido fueron pacíficos”, pese a que hubo impasses con afines del Movimiento Al Socialismo.



“El Gobierno ha tomado la decisión política hace unos meses. Entre el Presidente (Luis Arce) y otras autoridades políticas, han decidido postergar dos años más este censo y luego dicen que se está politizando, cuando ellos ya tomaron una decisión política”, refirió el presidente del Comité Cívico de Tarija, Adrián Ávila, según El País.



En tanto, el paro anunciado por los cívicos de Bolivia no se logró instalar en otras regiones.



No se tienen mayores reportes de otros departamentos del país sobre la paralización de actividades.

Huelga de hambre

Dentro de las medidas de presión, también se contempló la instalación de piquetes de huelga de hambre.



De esta medida se conoció que los diputados de Comunidad Ciudadana (CC) Lissa Claros, Miguel Roca y María José Salazar instalaron la medida en el Salón Multipropósito de la Asamblea Legislativa.



En Trinidad, miembros del Comité Cívico instalaron una vigilia en puertas de la Universidad Autónoma del Beni.

Transporte pesado inicia bloqueos

El representante de la Cámara Departamental de Transporte Pesado en La Paz, Ramiro Sullcani, confirmó este lunes el inicio de bloqueos en las regiones fronterizas de Yacuiba (Tarija) y Desaguadero (La Paz), en demanda de soluciones a los conflictos sociales por el tema de la fecha del Censo Nacional de Población y Vivienda. El dirigente manifestó que el bloqueo de caminos será escalonado y se replicará en otras regiones fronterizas a partir de mañana (hoy).



“Se inicia con el bloqueo, hoy de dos fronteras, Yacuiba y Desaguadero, y las demás fronteras serán a partir de mañana escalonadamente se va a ir bloqueando. Esto no es en contra del Gobierno, sino simplemente porque nos vemos obligados de exigir (al Gobierno) esta solución, ya que nos vemos parados todo el año por conflictos sociales que ellos tienen”, indicó Sullcani, según Página Siete.