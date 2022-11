Técnicos de 4 regiones abandonan sesión plenaria y el Gobierno dice que se ratificaría el Censo para el 2024

Las comisiones técnicas de Santa Cruz, La Paz, Tarija y Beni, abandonaron la sesión plenaria de las mesas técnicas; mientras el viceministro de Planificación, David Guachalla, informó este martes que al no haber una propuesta técnica para acortar los tiempos, se ratificaría el cronograma del Instituto Nacional de Estadística (INE), es decir, "Censo para el 2024".



"Nos estamos retirando y no solo el Comité Interinstitucional y se retira La Paz, Tarija y Beni, porque no se va atender nunca, les hemos demostrar, les hemos pasado los cálculos, les hemos demostrado en meas técnicas que se pueden acortar los tiempos (...) se ha dejado un informe. No sabemos, pero por todo lo se dice ya está decidida la cosa", indicó a su salida Jorge Akamine.



Los técnicos que trabajaron en tres mesas ingresaron al plenario en la que expusieron sus conclusiones y según el Viceministro de Autonomías, más que propuestas, los que piden la realización de la consulta nacional para el 2023, solo hicieron presentaciones. Dijo que incluso algunos "se chiparon".



"Hemos escuchado de manera no muy responsable decir, sí tenemos una propuesta, pero resulta que no es así. Más que propuestas, han sido presentaciones que no han desarrollado a detalle como lo ha hecho el INE. No hemos sido nosotros los que nos hemos chipado, sino son otros los que se han chipado y han calculado mal", aseveró.



"Si hasta hoy, que es martes, se avanzado con el cronograma con el INE. Si es que no logran demostrar técnicamente, si se definiría (hasta) hoy a esta hora, pues tocaría que todavía siga siendo (el Censo) el 2024", argumentó Ruiz.



En su discurso extenso, Arce hizo un repaso con datos y cifras detalladas de todos los logros en sus dos años de gestión en todas las áreas, tanto social, como económica, de salud, educación y desarrollo en general, mas no tocó en ningún momento el trabajo que desarrolla la comisión técnica que se reúne por cuarto día consecutivo en la ciudad de Trinidad con el fin de determinar la fecha definitiva de realización del Censo.