CC propone proyecto de ley para que el censo se realice el 25 de octubre de 2023

Comunidad Ciudadana presentó este miércoles un proyecto de ley que será presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional para establecer como fecha de realización del Censo de Población y Vivienda "el día miércoles 25 de octubre de 2023".



"La presente Ley tiene por objeto establecer como fecha de realización del próximo Censo Nacional de Población y Vivienda el día miércoles 25 de octubre del año 2023", se lee en el proyecto que contiene un solo artículo.



Además de dos disposiciones derogatorias y abrogatorias. Derogan todas las disposiciones contrarias a esta norma, entre las que se encuentran los decretos supremos 4760 y 4546, dice el documento que este jueves será presentado.



El presidente de la Alianza de CC, Carlos Mesa, manifestó que el censo se va a realizar si o si, que tiene características técnicas, sin duda; pero es parte de una "decisión política" para establecer políticas públicas.



Dijo que en ese contexto, la fecha del censo es clave y fundamental. Un tema que actualmente está en debate y ha generado desde el mes de junio diferentes protestas para que este proceso censal se realice en 2023, a diferencia del Gobierno que plantea que sea en 2024.



Mesa precisó que se trata de un tema político por lo que debe resolverse políticamente y que es responsabilidad de la ALP dar una respuesta al país, toda vez que el Ejecutivo parece no asumir su responsabilidad y si lo hace será en un escenario de confrontación.



"Estamos estableciendo una explicación, el poder Ejecutivo y Legislativo tienen características privativas en sus funciones de la definición de un censo", comentó a los medios.



En su opinión "No es una discusión técnica, es una discusión política. Estamos esperando una decisión política, si se aprueba el 2024 va existir confrontación, si se aprueba el 2023 se va a pacificar el país", sentenció el también exmandatario del país.



En la mañana, el expresidente Jorge Tuto Quiroga acompañado del presidente del Comité por Santa Cruz, Rómulo Calvo, hizo un llamado a las fuerzas políticas en la Asamblea a no marginarse de la resolución de este conflicto y recomendó llevar un proyecto de ley al legislativo.



Entre tanto, el Gobierno definirá en las próximas horas la fecha y año de realización del censo para que se traduzca en una normativa legal.



"La comisión técnica ha señalado su criterio, el día de hoy va a hacer llegar este informe y sus recomendaciones al presidente, seguramente en las siguientes horas. El Gobierno también tiene que, como nos hemos comprometido, darle un formato legal a aquello y seguramente eso va a ser cuestión de los próximos días", declaró el vocero presidencial, Jorge Richter.



El pasado viernes, el presidente Luis Arce dijo que la fecha que se acuerde en la mesa técnica sería la definitiva y que sería plasmada en un decreto supremo que promulgará el Gobierno