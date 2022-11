Comisión técnica lamenta postura cerrada del Gobierno

La Comisión Interinstitucional al llegar a Santa Cruz manifestó que en la mesa técnica "Era hablar contra una pared" porque "se cerraron en la matriz que ellos tenían", en relación al Gobierno nacional que dirigió esa instancia.



Lamentó que todo el proceso censal haya sido supeditado a un tema netamente administrativo del Instituto Nacional de Estadística (INE), cuando ese no es el tema central en la discusión. Asimismo, que haya primado la "postura política del Gobierno".



La autoridad universitaria insistió que el Gobierno no presentó su propuesta técnica escrita porque se convertiría en un elemento probatorio para demostrar que no hicieron su trabajo.



En todo caso, sostuvo que el presidente Luis Arce tiene la decisión final de aprobar un nuevo decreto supremo donde indique la fecha del censo, espera que realice una lectura cabal de la situación que existe en el país a propósito de la demanda de que el censo sea el 2023.



La delegación que participó en la mesa técnica en Trinidad elaborará un informe que será entregado mañana jueves en una reunión de las instituciones del Comité Interinstitucional, instancia que deberá reunirse para tomar las decisiones que vea pertinentes tras conocer el informe.

En la madrugada de este miércoles, la mesa técnica concluyó su trabajo y definió que el censo se realizará en el mes de marzo de 2024, el Gobierno espera el informe de esa instancia para promulgar un decreto supremo fijando la fecha. El presidente Luis Arce anticipó esa línea de conducta la anterior semana.



En Santa Cruz se cumple 19 días del paro indefinido, sus líderes anunciaron que las medidas de presión continuarán e incluso se radicalizarán, para este miércoles estaba previsto que se reúnan las instituciones para definir el rumbo de sus acciones, pero aún no existe un pronunciamiento oficial de las instituciones.