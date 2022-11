Creemos está dividida por la jefatura de bancada en la ALP, una facción culpa a Walter Chávez

La alianza Creemos se encuentra divida en la Asamblea Legislativa Plurinacional por el control de la jefatura de bancada nacional, una facción culpó Walter Chávez por generar crisis en el partido y cuestionó que Luis Fernando Camacho lo acepte como asesor de campaña política.



El diputado José Carlos Gutiérrez arremetió contra el líder del partido minoritario y contra sus colegas Erwin Bazán, Walthy Egüez y Oscar Michel por permitir que Chávez se inmiscuya en los asuntos de la Alianza.



"Todos somos testigos de que Walter Chávez trabaja ahí, lo hemos querido negar para poder entender del por qué Luis Fernando Camacho lo acepta como asesor de campaña, o asesor de gestión a este señor. ¿Saben qué?, si hay algún tipo de división es generada por este personaje, Luis Fernando Camacho no puede traicionar la lucha de los 21 días", criticó Gutiérrez.



El parlamentario argumentó que Chávez se volvió a infiltrar en las tres fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa e incluso habría sostenido reuniones con el expresidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani; asimismo, cuestionó del por qué Chávez se habría reunido con el MAS y después con Creemos.



"Se lo decimos a don Luis Fernando Camacho que lamentamos que tenga que tener el servicio de este señor. Aquí todos los diputados lo hemos visto a Walter Chávez en Casa Blanca, ha ido al Beni, ha ido a Pando, que lo digan ellos", añadió.



El partido político actualmente está fraccionado porque tiene dos jefes de bancada. El fin de semana, el diputado Oscar Michel fue posesionado por Camacho; en ese entonces, Michel sostuvo que fue elegido por unanimidad para ejercer la jefatura en la gestión legislativa 2022-2023.



"Como jefe de bancada, a partir de la fecha, vamos a asumir con los principios fundamentales que es no pactar con el MAS, trabajar por una mejor Santa Cruz y por un mejor país", expresó al momento de agradecer el apoyo a los demás diputados.



La otra facción eligió Leonardo Fabián Ayala como jefe de bancada nacional y hoy anunciaron que tomarán las oficias en el Legislativo, ya que consideran que esa elección fue de acuerdo a lo establecido al reglamento de la Cámara de Diputados.



"Como jefe de bancada nacional de la Alianza Creemos, con el bloque mayoritario que comprende nuestro departamento de Santa Cruz, Beni y Pando, quiero anunciar al país (...) que iremos a Oficialía Mayor a tomar posesión de la Bancada de la Alianza y los invito a que tomemos posesión", declaró Ayala.



La diputada Fabiola Guachalla complementó que el exjefe de bancada, José Carlos Gutiérrez, lanzó la convocatoria para la elección de un nuevo jefe nacional y al presentarse dos planchas en la elección el ganador fue Ayala.



La diputada María René Álvarez informó a la ANF que la Alianza sacará un comunicado para aclarar las acusaciones que lanzó Gutiérrez sobre el tema de Walter Chávez.



Empero, Gutiérrez no es el único que sostuvo que Chávez estaría infiltrado entre las alas duras del MAS y Creemos, el diputado del MAS Rolando Enríquez Cuellar también acusó a Freddy Mamani de reunirse con Chávez en secreto.