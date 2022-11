Regiones dejan mesa técnica; el Gobierno minimiza y alista fecha

Las representaciones técnicas de Santa Cruz, La Paz, Tarija y Beni abandonaron anoche la mesa técnica que trabaja en Trinidad para definir una fecha para el censo ante la “intransigencia e intención de imponer el cronograma del Instituto Nacional de Estadística (INE)”, que establece el registro nacional para mayo o junio de 2024.



En tanto, el viceministro de Planificación, David Guachalla, aseguró ayer que las observaciones de las delegaciones que promueven el censo para 2023 no incidían en lo definido por la entidad estadística estatal y que posiblemente se ratifique la fecha del proceso censal en 2024.



En respuesta a Guachalla, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, advirtió al presidente Luis Arce que continuarán con la lucha para que el censo se realice en 2023 y lo responsabilizó por lo que pueda ocurrir de aquí en adelante.



“Está jugando con fuego. Nosotros no nos cansamos, vamos a seguir esta lucha y que vamos a recrudecer estas acciones. Tiene que entenderlo: el censo en 2023 no se negocia, es un derecho de los bolivianos y se lo ha demostrado técnicamente como él (Luis Arce) pidió y nos ha hecho perder el tiempo”, manifestó Calvo.



Por su lado, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, cuestionó el retiro de las cuatro delegaciones de la mesa técnica y los llamó irresponsables por defraudar a sus regiones cuando está en juego un tema importante como es el censo.



Pese a la ausencia de las cuatro delegaciones, Cusicanqui dijo que continuarán el trabajo en la plenaria porque aún falta el informe de la subcomisión de cartografía y estadística y prevé que se prolongará esta jornada. Luego recién empezará el debate sobre la fecha del censo.

Reclamo



“Desde el inicio del trabajo ha sido mostrarnos una cantidad de actividades queriéndonos convencer de que ellos han avanzado y están avanzando y que no pueden modificar y que no existe ninguna posibilidad de modificación, entonces, todas las propuestas que hemos hecho siempre han sido descalificadas porque no conocemos, no tenemos experiencia de campo, no tenemos el detalle de las 750 actividades, cosas que no son responsabilidad, nuestra sino del INE”, indico Melvy Vargas, miembro del Comité Interinstitucional de Santa Cruz.



Agregó que “yo creo que nos usaron otra vez más, nos sentimos utilizados, los técnicos hemos sido utilizados porque nos han traído para confirmar, para escuchar y después para decir que nosotros estábamos de acuerdo con esas actividades”.

No hay posibilidad



A su vez, Jorge Akamine, también técnico del Comité, dijo que las propuestas no fueron tomadas en cuenta.



“Nos estamos retirando porque es evidente que no se va a hacer entender nunca que existe otra propuesta aparte de la del INE. Abandonamos la mesa y esto lamentablemente parece que es un show”, sostuvo.



A su vez, el alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, a través de su cuenta de Twitter, lamentó la actitud del INE, que no acepta cambios a su cronograma.



“Fuimos a exponer propuestas técnicas pero encontramos un INE político; fuimos a construir consensos y recibimos descalificaciones; el INE no acepta cambios, sólo 2024. El INE lleva @LuchoXBolivia a tomar decisiones sin haber agotado la búsqueda de consensos por Bolivia”, escribió Arias en su cuenta de Twitter. Respecto a la posibilidad de reducir tiempos, la autoridad dijo que se ha evidenciado que se puede aplicar en algunos eventos, pero lo que se tiene que establecer es la incidencia o efecto que puede tener.





Calvo y Camacho piden radicalizar las medidas

Tras conocerse el abandono del Comité Interinstitucional de la mesa técnica por el censo, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, dijo que van a reunirse con el Comité Interinstitucional para tomar decisiones y que las medidas de presión se van a masificar.



“Presidente, cualquier cosa que pase con un solo boliviano, usted es el culpable. Si hay muerte luto y dolor, usted es el culpable. Bolivia lo va a reconocer como el carnicero de los bolivianos, si no escucha a un pueblo que exige un censo 2023”, sostuvo.



El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, coincidió con Calvo y dijo que radicalizarán las medidas de presión luego de que el equipo técnico haya abandonado la mesa Trinidad.



Se aguarda que, en las próximas horas, todos los integrantes del Comité Interinstitucional se reúnan para tomar una posición y determinar nuevas acciones para lograr que la encuesta nacional se adelante en 2023.



“(Vamos a) radicalizar las medidas de presión, eso es lo que queremos decirles a Santa Cruz, va a tener una respuesta de su Comité, hay que radicalizarla porque lamentablemente el Gobierno no escucha”, sostuvo.



Frente a esa situación, dijo que lo único que se busca es “cansar y dilatar” la situación y que se incrementen las medidas de presión en el todo el país.

Uagrm hará vigilia en instituciones



El vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Reinerio Vargas, confirmó que este miércoles se iniciará la vigilia en las instituciones públicas, para exigir al Gobierno la realización del Censo de Población y Vivienda en 2023.



“En vista de que ellos nos tienen dilatando el diálogo en las mesas técnicas en Trinidad, nosotros empezaremos con una vigilia pacífica, es una forma simbólica”, dijo Vargas según refiere un reporte de El Deber.



La Uagrm determinó: apoyo moral rector Vicente Cuéllar, no permitir más cercos en la capital cruceña, vigilia en las instituciones públicas y el estado permanente en emergencia.

Cusicanqui cuestiona a la delegación cruceña

El trabajo de la comisión técnica continuará hasta definir la fecha del censo, y el abandono, una vez más, de la delegación de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) y de la Gobernación de Santa Cruz muestra la falta de voluntad de demostrar su propuesta de acortar plazos censales, afirmó el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui.



“Lamentablemente, eso (abandono) muestra la falta de seriedad del trabajo en la Comisión Técnica. Abandona la labor de esta comisión sin siquiera haber podido defender el trabajo que venían realizando dentro de la subcomisión y, peor aún, no han defendido el trabajo en la plenaria, para poder continuar construyendo el cronograma censal”, cuestionó.



La delegación de la universidad y de la Gobernación abandonó la cita en la etapa de discusión de propuesta en plenaria. Previamente se había trabajado en las comisiones de boleta y escaneo, de capacitación y de actualización cartográfica estadística, conclusiones que se debían analizar y ver en el contexto del ejercicio integral censal, explicó el Ministro.



Cusicanqui reveló que la delegación cruceña trabajó en la subcomisión de actualización cartográfica un informe unilateral y lo presentó en el plenario, pero no se quedó a defenderlo y explicar ante el resto de los miembros que concilian criterios en vista a la definición de la fecha censal.



No sólo eso, el delgado del gobernador Fernando Camacho también había preparado una segunda propuesta de manera reservada sin el conocimiento del resto de miembros. “Eso muestra la falta de seriedad dentro de la mesa técnica”, dijo Cusicanqui.