Camacho dice que hubo "traición" de algunos de sus diputados porque negociaron con el MAS

El gobernador de Santa Cruz y líder de la alianza Creemos, Fernando Camacho, confirmó que un grupo de sus legisladores traicionó y negoció con asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) para beneficiarse con la reconformación de toda la estructura para el periodo legislativo 2022-2023.

"Hay una pequeña fracción, como han visto, que ha negociado con el MAS, obviamente, para estar ahí en la bancada (...). Es una lástima porque cuando yo los invité a ser diputados, nunca pensé que iban a hacer esto y duele, duele mucho porque al que se le traiciona es al pueblo cruceño"

La pasada jornada, el diputado José Carlos Gutiérrez arremetió contra el líder del partido minoritario y contra sus colegas Erwin Bazán, Walthy Egüez y Oscar Michel por permitir que el exasesor de Evo Morales y actual colaborador de Camacho, Walter Chávez, se inmiscuya en los asuntos de la Alianza y que a raíz de su protagonismo existe una fractura entre los legisladores de ese frente político.

"Negociar con Evo Morales, negociar con el asesor de Evo Morales, eso sí es traición y se lo decimos a Luis Fernando Camacho que lamentamos que él tenga que tener el servicio de este señor (...). Ahora acusarme a mí que soy masista, por favor, 15 años me estoy sacando la mugre por la democracia", denunció Gutierrez.

El parlamentario de Creemos argumentó que Chávez se volvió a infiltrar en las tres fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa e incluso habría sostenido reuniones con el expresidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani. Asimismo, cuestionó el por qué Chávez se habría reunido con el MAS y después con Creemos.

El gobernador de Santa Cruz negó que exista una injerencia de parte suya y de su asesor en los asuntos de los diputados de Creemos y lamentó que quieran deslindar sus responsabilidades y no respetar el mandato del pueblo cruceño.

"Yo no gano ni pierdo nada con la bancada en Diputados ni tengo a qué meterme en las elecciones con los diputados. Son problema de ellos sus elecciones, pero que a mí me quieran tildar de algo es una barbaridad porque los de Arce dicen que yo trabajo con Evo y los de Evo dicen que trabajo con Arce. Yo no trabajo ni nuca voy a trabajar con un masista, yo tengo un mandato de mi pueblo, y el mandato es cuidar no venderse y cuidar los principios de mi pueblo", resaltó Camacho.