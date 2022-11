Cruceños irán a cabildo el 15 de noviembre para debatir nuevas medidas para exigir censo 2023

Tras un reunión en casa del presidente cívico cruceño Rómulo Calvo, el Comité interinstitucional convocó a un cabildo departamental para el 15 de Noviembre, en la que se tomarán nuevas medidas de presión “que sean necesarias” para exigir que el censo se realice en 2023.



La convocatoria es para el martes de las próxima semana a las 18:00 horas, entre tanto el paro continúa, informaron el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el presidente cívico Rómulo Calvo y el rector de la UAGRM, Vicente Cuéllar.



"Quiero anunciar de que el martes a las 18:00 vamos a convocar a un cabildo a toda la población para que podamos ver las medidas que vamos seguir tomando. Vamos a ver qué medidas vamos a tomar en conjunto", informó el presidente del ente cívico Rómulo Calvo.



La decisión fue asumida después de conocer el informe de la comisión técnica que participó en la mesa de trabajo instalada en Trinidad, Beni.



Explicó que se resolvió que el cabildo sea el martes porque las instituciones tienen que organizar la logística de ese evento que se espera sea nuevamente masivo.



Por su parte, el vocero del Comité Interinstitucional y rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuellar, informó que este fin de semana en los claustros de esa institución un grupo ingresará en huelga de hambre por el censo.



"Con un grupo de la universidad nos vamos a declarar en huelga de hambre este fin de semana (...) Si voy a encabezar", dijo la autoridad universitaria. Lamentó que en Trinidad demostraron técnicamente que se puede realizar el censo en 2023, pero que se encontraron con una pared y no se quiso escuchar.



El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, aseguró que el Gobierno tenía definido que no se realizará el próximo año, criticó que no se haya generado un ambiente de escucha en Trinidad.



En relación a la acusación de la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, sobre que ellos son los responsables de la violencia y la muerte que se ha generado en ese departamento, Calvo dijo que es el cinismo y la mentira con la que actúa la autoridad.



Precisó que el Gobierno trasladó gente para convulsionar el departamento, que fue responsable del bloqueo del combustible, de que contingentes de policías lleguen para reprimir y finalmente que toleró el cerco a los cruceños.ra.