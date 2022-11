Gobierno culpa a Camacho y Calvo de todos los hechos de violencia en el paro en Santa Cruz

Luis Fernando Camacho y Rómulo Calvo fueron apuntados este jueves por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada como los responsables de todos los hechos de violencia suscitados en el paro cívico de Santa Cruz que exige la realización del Censo para el 2023.



De acuerdo con los datos que mostró la ministra en conferencia de prensa, en 20 días de paro se reportaron 4 personas fallecidas, 178 heridos, un caso de violación múltiple además de otros casos de ultrajes a las mujeres.



"Las denuncias que hemos presentado como Gobierno nacional son en el ámbito nacional, pero también en el ámbito internacional. Y las acciones que hemos tomado contra varias personas responsables de estos delitos están enmarcadas en la normativa nacional vigente (...) Tenemos 178 denuncias de heridos sobre las cuales también como Gobierno hemos tomado acciones", informó Prada.



La autoridad detalló que el 22 de octubre se reportó una primera muerte en Puerto Quijarro, el 24 de octubre, una violación múltiple a una joven en Pampa de la Isla.



Prada informó que el Gobierno presentó denuncias en el ámbito nacional e internacional para sentar precedente sobre estos hechos registrados y que no se pueden repetir de nuevo.



"Estos hechos no deben, no pueden, repetirse nunca más por lo que trabajaremos sin descanso para que haya un precedente que hoy más que nunca necesita el pueblo cruceño", señaló Prada.



Por otro lado, recalcó que durante el paro se registró un daño económico de más de 700 millones de dólares al departamento de Santa Cruz, cerca de 36 millones de dólares al día.



Asimismo, Prada recalcó que las movilizaciones que se impulsan en el departamento cruceño van de la mano de un “discurso de odio fascista y racista”, exponiendo varias presuntas denuncias entre ellas, afirmó que en un punto de bloqueo se obligó a una mujer a quitarse la polle